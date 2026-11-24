En el Atlántico, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra cuatro hombres, señalados de agredir a menores de edad, en hechos diferentes, en los municipios de Soledad y Sabanagrande.

Un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Atlántico les imputó, según su posible responsabilidad individual, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal violento. Sin embargo, ninguno de ellos quiso aceptar los cargos.

Publicidad

En uno de los casos más graves, ocurrido entre julio de 2023 y julio de 2024, en el barrio Villa Carla de Soledad, un hombre, presuntamente agredió sexualmente a su propia hija de 12 años. Las autoridades lograron su captura durante un operativo en Galapa.

Asimismo, en Sabanagrande, durante mayo de 2021, otro habría agredido sexualmente a una vecina, de 13 años. La orden de captura en su contra se materializó cuando conducía en la vía que conduce de Palmar de Varela a la población de Santo Tomás.



Por otra parte, el 2011, una menor de edad, de 8 años, que se encontraba en una vivienda del barrio El Ferrocarril ubicado en Soledad habría sido víctima de tocamientos de índole sexual.

La pequeña estaba bajo el cuidado de la madre del hoy procesado, quien tendría para esa época 19 años.

Publicidad

Finalmente, en el barrio Los Cedros de Soledad, el 30 de diciembre de 2021, un hombre, de 63 años, presuntamente, le realizó tocamientos indebidos a la hija de su sobrina, de 11. El hombre fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).