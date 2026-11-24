Tras casi 7 horas de la toma de rehenes perpetrada por sujetos armados que ingresaron Éxito Cartagena, luego de lo que habría sido una fallido intento de hurto a un carro de valores, ya han sido liberadas varias personas.

La información revelada por el presidente Abelardo De La Espriella, en total fueron retenidas 30 personas, y de estas 9 ya fueron liberadas, la mayoría de ellas adultos mayores.

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Sin embargo, más de 20 personas entre empleados y compradores del lugar, permenecen retenidos allí por estos sujetos, de los cuales, hay que decir, oficialmente no se conoce nada, y según fuente extraoficiales, se trataría entre 5 y 7 de estos delincuentes.

En el lugar permanecen gran despliegue por tierra y aire de Grupos especiales de la Policía, Guala Militar, Goes, Infantería de Marina, y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, que están al frente de la situación que por supuesto mantiene todas las alerta encendidas en la ciudad de Cartagena.



Toma de rehenes en supermercado de Cartagena. Foto: AFP

La otra cara de la moneda es la de las familias de quienes están ahí retenidos y que no tienen información sobre el estado salud o como se encuentran sus familiares.

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Blu Radio habló con la esposa de José David Fonseca, quien es supervisor de bodega del Éxito y se encuentra dentro de las personas retenidas.

"No he recibido noticia de ningún tipo sobre él y estoy muy angustiada. Mi esposo se fue desde las 6:00 de la mañana y el salía a la 1:00 de la tarde. Él tiene dos hijos pequeños que lo están esperando. No sé ni qué hacer", dijo entre lágrimas la mujer.

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José David Fonseca Franco tiene 37 años, y coordina los pedidos con los proveedores y stock del almacén. Su esposa, Isabel Vásquez, está destrozada al no tener información.