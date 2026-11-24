Tras casi 7 horas de la toma de rehenes perpetrada por sujetos armados que ingresaron Éxito Cartagena, luego de lo que habría sido una fallido intento de hurto a un carro de valores, ya han sido liberadas varias personas.
La información revelada por el presidente Abelardo De La Espriella, en total fueron retenidas 30 personas, y de estas 9 ya fueron liberadas, la mayoría de ellas adultos mayores.
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Sin embargo, más de 20 personas entre empleados y compradores del lugar, permenecen retenidos allí por estos sujetos, de los cuales, hay que decir, oficialmente no se conoce nada, y según fuente extraoficiales, se trataría entre 5 y 7 de estos delincuentes.
En el lugar permanecen gran despliegue por tierra y aire de Grupos especiales de la Policía, Guala Militar, Goes, Infantería de Marina, y el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo, que están al frente de la situación que por supuesto mantiene todas las alerta encendidas en la ciudad de Cartagena.
La otra cara de la moneda es la de las familias de quienes están ahí retenidos y que no tienen información sobre el estado salud o como se encuentran sus familiares.
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Blu Radio habló con la esposa de José David Fonseca, quien es supervisor de bodega del Éxito y se encuentra dentro de las personas retenidas.
"No he recibido noticia de ningún tipo sobre él y estoy muy angustiada. Mi esposo se fue desde las 6:00 de la mañana y el salía a la 1:00 de la tarde. Él tiene dos hijos pequeños que lo están esperando. No sé ni qué hacer", dijo entre lágrimas la mujer.
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José David Fonseca Franco tiene 37 años, y coordina los pedidos con los proveedores y stock del almacén. Su esposa, Isabel Vásquez, está destrozada al no tener información.