Por orden del presidente Abelardo De La Espriella, en cooperación con las Fuerzas Militares, llegaron al Éxito de Cartagena miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional para atender el operativo que completa más de seis horas y más de 100 personas retenidas en este punto de la capital de Bolívar.

El trabajo de este grupo especializado es estar a cargo de operaciones de alta complejidad y que requieren de un combate cercano, de ahí la razón de solicitarse su presencia en esta zona ante cualquier novedad que se pueda llegar a producir en caso de un intercambio de fuerzas.

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Por ahora, la fuerza pública no se ha pronunciado de cuál será el operativo que se llevará a cabo y hacen control en la zona mientras avanzan en la recuperación del control público en este punto de la heroica.

De acuerdo con las autoridades, son al menos 170 personas las retenidas en este establecimiento por un grupo de hombres armados que llegó al punto desde horas de la mañana.



En una carta, este grupo armado entregó sus exigencias para salir de la zona y dejar libre a los rehenes: dos camionetas con vidrios polarizados, que deberán ubicarse en el carril de Transcaribe en dirección a Barranquilla. Según el comunicado, pretenden salir en la noche, cuando disminuya el tráfico, llevándose el dinero y a cuatro de los retenidos.

Hacia la ciudad también se desplaza el presidente De La Espriella para hacerse cargo, personalmente, de todo el operativo de recuperación de rehenes y del establecimiento comercial.

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De acuerdo con la información preliminar, los hombres habrían ingresado al establecimiento con la intención de cometer un hurto y, posteriormente, cerraron las puertas con las personas adentro.