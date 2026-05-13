A la cárcel hombre señalado de abusar a su hijastra de 12 años en Bogotá

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre investigado por presuntos hechos de violencia contra su hijastra de 12 años en Bogotá.

De acuerdo con la investigación adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los hechos habrían ocurrido desde noviembre de 2025, periodo en el que el procesado, presuntamente, aprovechaba los momentos en que la menor permanecía bajo su cuidado para someterla a distintas conductas inapropiadas.

Según la Fiscalía General de la Nación, dentro de las labores investigativas se estableció que el hombre, al parecer, intimidaba a la víctima mediante mensajes para evitar que informara lo ocurrido a su madre.

El caso quedó en manos de un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá, quien presentó al señalado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.



Durante las audiencias preliminares, el investigado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez decidió enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial y se desarrolla la recolección de pruebas dentro del caso.

La captura fue materializada por agentes del CTI en una vía pública de la localidad de Kennedy, en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial expedida dentro de la investigación.