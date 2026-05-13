CNE alista investigación y cargos contra Matador por violencia de género contra Paloma Valencia

En la mañana de este miércoles se conoció una ponencia que será votada en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de Colombia y que reviste especial importancia por estar enmarcada en la Ley 2453 de 2025, norma que establece medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política.

El documento, elaborado por el magistrado Álvaro Hernán Prada, se origina en una serie de publicaciones en la red social X hechas en enero por el caricaturista Julio César González “Matador” -quien en ese momento era candidato al Senado-, en contra de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. En varios trinos, caricaturas, imágenes y reposteos, Matador se burlaba del aspecto físico de la dirigente política, haciendo alusión a un supuesto sobrepeso.

En una de las publicaciones, por ejemplo, compartió una imagen de Valencia comparándola con la escultura de la paloma de la paz del artista Fernando Botero y escribió: “como diría Jaime Garzón, Paloma no se dirige al país, se digiere al país”. En otros mensajes la calificó con expresiones como “bestia”, “animal cuadrúpedo”, “inepta” y “descerebrada”.

Además, según la ponencia, el caricaturista también reposteó mensajes de terceros en los que se atacaba a Valencia con términos como “marrana”, “gorda”, “bruja racista” o alusiones a “comer de gula”, entre otros calificativos considerados ofensivos.



Pantallazo video publicado por Matador

Para el magistrado Prada, estas publicaciones podrían constituir presunta violencia política contra la mujer por razón de género, al contener expresiones de abuso, maltrato y descalificación que afectarían la dignidad e integridad de la candidata. El documento señala que en este caso no sería procedente ampararse en la libertad de expresión, la sátira o el humor político, ya que —según el análisis— los ataques se dirigen al físico de Valencia y no a sus posturas o ideas políticas. Además, advierte que en ese momento González ostentaba la calidad de candidato al Congreso por el Pacto Histórico.

La ponencia también advierte que los contenidos alcanzaron cerca de 375.500 visualizaciones en redes sociales, lo que, según el magistrado, evidencia la capacidad de estas plataformas para amplificar posibles formas de hostigamiento y exposición pública contra mujeres que ejercen derechos político-electorales.

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Por estas razones, Prada propone abrir investigación formal y formular cargos no solo contra Matador, sino también contra el movimiento Pacto Histórico, al considerar que la colectividad no habría adoptado medidas para prevenir, corregir o frenar estos ataques.

El documento además plantea la adopción de medidas cautelares a favor de Valencia. Entre ellas, ordenar a Matador eliminar cerca de 20 trinos en los que se refiere a la senadora y abstenerse de realizar cualquier actuación, manifestación o conducta que implique perturbación, intimidación, hostigamiento o violencia contra la dirigente política.

Según fuentes consultadas por BLU Radio, la ponencia contaría con los votos mayoritarios para ser aprobada y de ser así las partes tendrán 15 días para hacer sus descargos en el proceso y los investigados podrían acarrear las sanciones que contempla la ley.