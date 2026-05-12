Paloma Valencia radica proyecto que busca eximir del pago del SOAT a motos de hasta 250 cc

La senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó un proyecto de ley con el cual busca exceptuar del SOAT a las motos de hasta 250 c.c.

De esta manera, Valencia dice que busca aliviar la carga económica de los hogares y que la atención en salud de las víctimas no se perderá, pues será financiada por el Estado.

Valencia asegura que de esta manera se beneficia directamente a la gran base de la movilidad en el país, entre ellos, los propietarios de motocicletas de bajo cilindraje, los trabajadores y familias: y los hogares con ingresos limitados.

"Art. 2: Exención y reglas de control Modifica el Código Nacional de Tránsito (art. 42 de la Ley 769 de 2002) para que el SOAT ya no sea exigible a este grupo de motocicletas. Establece que: La excepción se verifica directamente con la información del RUNT o la licencia de tránsito. Si una moto es modificada para superar los 250 c.c., no entra dentro del grupo de beneficiarios. El Gobierno tiene 6 meses para reglamentar cómo se cruzará la información entre autoridades para evitar fraudes. • Art. 3: Fuentes de financiación (Protección al bolsillo) Ordena al Gobierno Nacional financiar la atención en salud de accidentes de estas motos mediante fuentes alternativas, sin crear nuevos impuestos ni cargas para el ciudadano", se lee en el proyecto.