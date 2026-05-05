Paloma Valencia: "Soat para motos puede pagarse con rentas de regalías y recaudo"

A través de su cuenta de X, la candidata Paloma Valencia puso sobre la mesa la propuesta de que, en su Gobierno, las motos no pagarán peajes y el Estado asumirá el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de las de hasta 250 c.c. Una afirmación que abrió el debate de qué tan posible es que se pueda asumir este costo y favorezca a los motociclistas.

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la candidato entró más a detalles sobre esta afirmación y aseguró que "ayuda a las familias colombianas", en especial que usan este medio de transporte como vehículo para sus emprendimientos.

"La realidad es que las motos representan la movilidad del 35 % de los hogares campesinos de Colombia y del 25 % de los hogares 1 y estratos 1 y 2 de Colombia. Nosotros nos comprometemos a que el SOAT se mantenga. Por eso no es la rebaja que produjo el presidente Petro, que era simplemente desfinanciar el sistema, sino que el Gobierno nacional se haga cargo de los cerca de 2 millones largos que vale eso y buscar unos recursos adicionales, que ahí estamos buscando rentas que nos permitan hacerlo para poder mantener la cobertura del SOAT pero eliminar la obligación de los colombianos de pagarla", explicó0 la senadora.

El Soat en 2025 podría tener cambios importantes. Foto: Blu Radio

¿Cómo se pagaría el SOAT para motos?

Paloma Valencia explicó que el costos sería de entorno a 2 billones de pesos para el Gobierno para alrededor de 2.6 millones de personas. Una idea que nació al ver que el 60 % de propietarios no pagan esta normativa, lo que lleva a pensar que "no está funcionando" y se deben buscar alternativas para ayudar a los colombianos.



"A nosotros nos da nos da 2.5. Es que acuérdese que la evasión es entre el 60 % y el 70 %, entonces no es verdad que usted está exonerando a todo el mundo. Ya la gran mayoría no lo pagan, pues no lo van a pagar. Es decir, hoy el sistema está funcionando con los 2.5 billones (...) Pues nosotros estamos pensando que eso pueda pagarse con rentas, incluso de regalías, y con recaudo. Nosotros creemos que el primer año va a ser muy malo, pero como nosotros vamos a bajar los impuestos y a crear los contratos de estabilidad, sí estamos convencidos que simplemente el crecimiento de un 20% del sector minero energético y el sector construcción nos pueden dar un recaudo superior a 30 billones.", puntualizó.

Aumentó el registro de motos en Colombia. Foto: tomada de X.

SOAT motos: este es su valor en 2026

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) oficializó las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que comenzaron a regir a partir del 1 de enero de 2026. La resolución firmada por el ente de control mantiene las 14 categorías diferenciales de precios creadas por el Gobierno nacional.

Esto significa que los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje (menos de 200 cc) y vehículos de negocio seguirán pagando menos que el resto del parque automotor. Sin embargo, este grupo específico tendrá un incremento del 5,17 % en sus costos para 2026, cifra ligada a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

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Estos son los precios del SOAT 2026

