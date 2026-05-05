“No he dicho que Ecuador bajó aranceles por mi”: Paloma Valencia

En diálogo con Mañanas Blu, la candidata presidencial Paloma Valencia abordó la controversia generada tras su conversación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el subsiguiente anuncio de la reducción de aranceles para productos colombianos. Ante las interpretaciones que sugerían que ella se atribuía este logro diplomático, Valencia fue enfática en aclarar su posición y en criticar la gestión del gobierno de Gustavo Petro en la zona fronteriza.



Diplomacia fronteriza y tensiones con el Gobierno

La senadora explicó que su acercamiento al mandatario ecuatoriano surgió de la preocupación por la crisis económica en el suroccidente colombiano. Sin embargo, aclaró que la decisión de Noboa de reducir los aranceles del 100% al 75% no puede adjudicarse exclusivamente a su gestión. "No, yo en ninguna parte... digo que haya sido por mí. Estoy contando la sucesión de hechos como sucedieron".

Valencia relató que le expresó al presidente Noboa la situación crítica de los transportadores y exportadores, especialmente en Nariño y el Valle del Cauca.

Sobre la coincidencia entre su llamada y el anuncio, señaló: "Puede ser coincidencia, puede ser efecto. Yo no me siento capaz de decirle... que uno lo haya hecho, pero... él no me dijo, 'Ay, después de esto he decidido'".

Asimismo, rechazó las acusaciones de "traición a la patria" provenientes del Ministerio de Trabajo, argumentando que el actual Gobierno ha descuidado la seguridad en la frontera, permitiendo que Colombia exporte "narcotráfico y terrorismo" hacia los países vecinos.



Según la senadora, "el equivocado es el gobierno Petro" por preferir una "guerra de aranceles" antes que combatir a los grupos ilegales que afectan la relación bilateral.

Paloma Valencia y Daniel Noboa Fotos: AFP

Propuesta de SOAT gratuito para motociclistas

Otro de los pilares de su intervención fue la propuesta económica enfocada en los usuarios de motocicletas de bajo cilindraje. Valencia propone que el Estado asuma el costo del SOAT para estos vehículos, argumentando que la evasión actual supera el 60% y que las multas están arruinando a las familias de estratos 1 y 2.

"Nosotros nos comprometemos a que el SOAT se mantenga... que el gobierno nacional se haga cargo de los cerca de 2 millones largos que vale eso", señaló.

Precio del SOAT para motos superiores a 200 cc podría cambiar si el Congreso decide Foto: Blu Radio, Pulsar 250 y Gixxer 250

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Ante los cuestionamientos sobre la viabilidad financiera de la medida, que podría costar entre 2.5 y 5 billones de pesos, la candidata afirmó que los recursos provendrían de regalías y de un mayor recaudo impulsado por el crecimiento económico: "Estamos convencidos que simplemente el crecimiento de en 20% del sector minero energético y el sector construcción nos puede dar un recaudo superior a 30 billones".

Escuche aquí la entrevista: