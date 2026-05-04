¿Es viable eximir a las motos de pagar el SOAT? Experto habla sobre propuesta de Paloma Valencia

La reciente propuesta de la candidata presidencial Paloma Valencia sobre la exclusión del SOAT para motos de hasta 250 c.c. ha abierto un debate sobre la viabilidad de esa medida.

La iniciativa busca darle un alivio al bolsillo de millones de conductores que dependen de la moto para trabajar o simplemente para movilizarse, y es que la propuesta plantea modificar el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito.

Según ha advertido Valencia, la medida es una solución que evitaría golpear a los colombianos de estratos 1, 2 y 3, quienes son los que más usan este tipo de vehículos para movilizarse o trabajar, como ocurre con los domiciliarios. Además, reduciría la evasión en el pago del SOAT obligatorio.



Empresa de seguros defiende propuesta de Paloma Valencia

Por años, el SOAT para motos ha sido un golpe para la seguridad vial debido a la alta evasión en el pago, lo que ha generado pérdidas para las aseguradoras en Colombia, así como riesgos económicos a la hora de accidentes, porque no hay quién responda.

De hecho, según Fasecolda, el 60 % de las motos no tiene SOAT vigente y el 88 % de estos vehículos está involucrado en accidentes de tránsito, por lo que se busca proteger al motociclista ante cualquier riesgo que ponga en peligro su vida.



Blu Radio habló con Martín Alvemo, CEO de Seguro Canguro, compañía enfocada en la cotización y comparación de pólizas para vehículos, quien señaló que esta medida es una respuesta adecuada ante la fallida reducción del 50 % del costo del SOAT en 2023, que esperaba impulsar la cobertura voluntaria.

Palema Valencia AFP

“Si las motos pequeñas salen del régimen privado y la cobertura se vuelve universal por defecto, financiada por el Estado, tres cosas cambian al mismo tiempo. La evasión, donde está concentrada hoy, deja de ser un problema. Las aseguradoras dejan de tener que vender un producto que sistemáticamente les genera pérdida. Y el motociclista deja de pagar por una cobertura que percibe como duplicada de algo a lo que ya cree tener derecho vía EPS o Sisbén”, comentó Alvemo.

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Otro detalle que destacó Martín Alvemo es la reducción de la ilegalidad en el mercado del SOAT. Según argumenta, la medida pondría fin a los retenes e interacciones forzadas por el SOAT vencido, lo que también golpearía a las bandas que venden pólizas falsas y engañan a la población más vulnerable.



SOAT para motos: cómo se financiaría la propuesta

Este es el punto más delicado y puede ser el factor que genere mayores dudas, pues la inquietud sobre de dónde saldrá la financiación sigue siendo clave, entendiendo que el parque de motocicletas supera los 13 millones, aunque solo 5,2 millones cuentan con el SOAT al día, según datos del RUNT en 2026.

“No pretende rediseñar el sistema, solo corregir una pieza donde el modelo está claramente roto. En Colombia las reformas grandes tienden a perderse en el camino”, comentó Alvemo, quien insiste en que lo importante será la manera en que se ejecuten los proyectos.

