Paloma Valencia cuestiona nombramientos de Quintero en la SuperSalud

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia lanzó una fuerte crítica tras conocerse los recientes nombramientos realizados por Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud. Según la dirigente del Centro Democrático, el exalcalde de Medellín estaría utilizando la entidad para ubicar a personas de su círculo político, pese a los cuestionamientos que pesan sobre varios de ellos.

“Millones de colombianos esperando una cita o un medicamento y, Daniel Quintero Calle, imputado por corrupción, repartiendo la Superintendencia de Salud entre sus aliados políticos a semanas de las elecciones. Hasta el manual de funciones cambiaron para meterlos. Una burla a los pacientes”, escribió la candidata en su cuenta de X.

Entre los funcionarios nombrados se encuentra Sergio López, vinculado al caso Aguas Vivas por presuntamente facilitar un avalúo irregular que incrementó de manera exponencial el valor de un terreno en Medellín. También aparece Juan Duque, investigado disciplinariamente por el supuesto uso indebido de más de 185 millones de pesos de la caja menor de la Alcaldía de Medellín.

A ellos se suma Esteban Restrepo, cercano colaborador de Quintero, quien ha sido cuestionado por presuntas inconsistencias en su hoja de vida y por no esclarecer el origen de los recursos con los que habría adquirido un lujoso apartamento.



La denuncia fue hecha por el senador Andrés Forero, quien advirtió que estos nombramientos no solo generan dudas por los antecedentes de los funcionarios, sino también por su falta de experiencia en el sector salud.

Para Paloma Valencia, estas decisiones comprometen el funcionamiento de una entidad clave en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.