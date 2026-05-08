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Blu Radio  / Salud  / Senador Andrés Forero alerta por nombramientos de Daniel Quintero en SuperSalud

Senador Andrés Forero alerta por nombramientos de Daniel Quintero en SuperSalud

El superintendente está conformando su equipo y, según la denuncia del senador Forero, parte del grupo son antiguos colaboradores de la Alcaldía de Quintero, algunos con investigaciones y procesos en curso.

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Blu Radio.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 8 de may, 2026

El senador Andrés Forero cuestionó, a través de su cuenta de X, los nombramientos que ha hecho el superintendente de Salud, Daniel Quintero, en la entidad. De acuerdo con Forero, el recientemente nombrado superintendente, “llevó a todo su combo” sin importar que no tengan experiencia en el sector salud.

En la denuncia menciona al arquitecto y magíster en políticas públicas Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y exasesor del despacho del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; quien ahora ocupará el cargo de asesor de la Superintendencia de Salud.

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López pertenece al banquillo de los acusados del escándalo de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero, por presuntamente haber beneficiado ilegalmente a los dueños del megalote Aguas Vivas, terreno que pasó de costar 2.700 millones de pesos a un valor de 42.719 millones de pesos. Se presume que el arquitecto habría agilizado los trámites administrativos para el avalúo del megalote.

Por otro lado, el senador Forero recalcó la presencia de Juan Duque, administrador de negocios internacionales y magíster en gestión pública, a quien calificó como "rabioso" y quien será delegado de Protección al Usuario de la SuperSalud. Cabe resaltar que Duque fue secretario privado de Daniel Quintero mientras era alcalde de Medellín y se encuentra inmerso en investigaciones activas por presunta corrupción. La Procuraduría le formuló pliego de cargos y lo citó a juicio disciplinario en 2024, por el presunto uso irregular de la ‘caja menor’ de la Alcaldía de Medellín, con gastos injustificados en restaurantes y comidas que superaron los $185 millones de pesos.

346958_BLU Radio. Daniel Quintero Calle / Foto: Daniel Quintero
BLU Radio. Daniel Quintero Calle
Suministrada

Cabe resaltar que Duque hizo parte del equipo del candidato presidencial Roy Barreras para llegar al Senado de la República.

En este sentido, Quintero designó como Secretario General a Esteban Restrepo, una persona muy cercana al superintendente pues gerenció su campaña a la Presidencia, además de ocupar cargos en el Ministerio de Justicia y en Ecopetrol, donde al parecer mintió en su hoja de vida asegurando que tenía 2 años de experiencia en una empresa de asesoramiento al sector minero energético, cuando en realidad tuvo un contrato de prestación de servicios por 7 meses.

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También fue secretario de Gobierno y de Despacho de la Alcaldía de Quintero donde se destacó por presuntamente comprar un lujoso apartamento sin explicar su origen.

Más allá de los escándalos de corrupción en los que están presentes estos tres funcionarios, la denuncia del senador Andrés Forero radica en la inexperiencia que tienen para ejercer cargos en un sector como el de salud que está tan deteriorado y necesita medidas urgentes para recuperarse.

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