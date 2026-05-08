Minsalud negó recusación de Alcaldía: Daniel Quintero sí podrá actuar en casos de salud de Medellín

El Ministerio de Salud negó la recusación presentada por la Alcaldía de Medellín para que el superintendente, Daniel Quintero, no actuara en el sistema de salud de la capital de Antioquia y ratificó que podrá continuar ejerciendo funciones de inspección, vigilancia y control en la ciudad

A pesar de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó una recusación formal contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, con el fin de que se apartara al exmandatario de cualquier actuación administrativa relacionada con el sistema de salud de la ciudad, el Ministerio de Salud negó las pretensiones.

La decisión quedó en una resolución firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de estudiar las solicitudes en donde se argumentaba que Quintero tendría un posible conflicto de interés, debido a las diferencias públicas y políticas que mantiene con la Alcaldía de Medellín, además de procesos judiciales y denuncias cruzadas entre ambas partes.

Sin embargo, el Ministerio de Salud concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar falta de imparcialidad por parte del superintendente nacional de Salud. Según el documento oficial, no se acreditaron las causales establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para apartarlo del cargo.



La cartera del Gobierno nacional indicó, además, que no se evidenció un interés “claro, suficiente, particular y directo” que comprometiera su objetividad para actuar sobre el sistema de salud de Medellín.

Con esta determinación, Quintero mantendrá las facultades para continuar adelantando procesos de control sobre entidades como Metrosalud, el Hospital General de Medellín y la Secretaría de Salud Distrital, mientras que el Ministerio de Salud también dejó claro que contra esta decisión no procede ningún recurso en sede administrativa.

Hay que recordar que la recusación que había sido presentada días atrás por la Alcaldía de Medellín solicitaba incluso la designación de un funcionario ad hoc para manejar los procesos relacionados con el sistema de salud en la capital antioqueña, no obstante, la medida no prosperó y el exmandatario podrá actuar conforme la ley en la ciudad de Medellín.

