Defensoría dice que “hay ambiente general” de violencia y discriminación en campaña presidencial

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre el tono que ha tomado la campaña presidencial en Colombia y aseguró que existe un “ambiente general” marcado por expresiones ofensivas, discriminación y estigmatización en medio de la contienda electoral.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la funcionaria presentó avances del informe que viene realizando la Defensoría del Pueblo sobre el desarrollo de las elecciones y el cumplimiento del compromiso promovido por la entidad para reducir la violencia política, la desinformación y los ataques entre campañas.

“Lo que nosotros hemos observado es que es una campaña donde tanto los candidatos como las personas que participan, sobre todo en redes sociales, tienen un lenguaje que es ofensivo, discriminatorio”, afirmó Marín.



Defensoría alerta por discriminación y estigmatización

La defensora explicó que el monitoreo realizado por la entidad ha identificado altos niveles de agresividad en redes sociales y en el debate político, especialmente relacionados con discriminación de género y racial.

“Encontramos altos niveles de discriminación de género, también racial, y estigmatización”, señaló.



Según explicó, una de las situaciones que más preocupa a la entidad es la asociación de algunos candidatos con grupos armados ilegales sin pruebas o fundamentos claros.

“La estigmatización también es bien alta porque muchas veces se genera la asociación de algunos candidatos con posiciones de grupos armados”, indicó.

La Defensoría aclaró que no hará públicos informes individualizados por campaña para evitar que esa información aumente la polarización política. Sin embargo, cada candidatura recibirá un reporte privado con observaciones específicas sobre su comportamiento durante la campaña.



¿Qué considera la Defensoría como discurso discriminatorio?

Marín explicó que la entidad analiza casos en los que existe “cierto nivel de claridad” sobre mensajes ofensivos o discriminatorios y precisó que el objetivo no es limitar la libertad de expresión.

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“Esto no es una sentencia judicial”, aclaró.

La defensora señaló que sí es válido cuestionar posiciones políticas o capacidades de un candidato, pero aseguró que las descalificaciones basadas en estereotipos de género cruzan una línea preocupante.

“Lo que no puede es hacer una descalificación solo con base en estereotipos de género”, afirmó.

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En ese sentido, mencionó expresiones utilizadas frecuentemente contra mujeres en escenarios políticos y públicos, las cuales, según dijo, terminan reproduciendo prácticas discriminatorias.



Polémica de Abelardo de la Espriella

Durante la entrevista también se abordó la controversia relacionada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de que ofreciera disculpas públicas por un comentario realizado a una periodista durante un programa de humor.

Aunque Marín consideró positivo el gesto de pedir excusas, sostuvo que el problema va más allá de una disculpa puntual.

“No es suficiente, realmente tiene que haber un entendimiento más profundo de lo que es la igualdad de la mujer”, afirmó.

La defensora aseguró que este tipo de situaciones reflejan conductas machistas que siguen presentes en distintos escenarios políticos y públicos del país.

“Esto también evidencia una cantidad de machismo, un machismo que está muy arraigado”, agregó.

Escuche la entrevista completa: