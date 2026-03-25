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Definidos puestos en el tarjetón electoral de la primera vuelta presidencial

El registrador dejó claro que si alguno de los candidatos renuncia antes de comenzar la impresión de las tarjetas, se dejará el espacio en blanco; de lo contrario, quedará la foto de la fórmula.

Elecciones presidenciales 2026: así será la revisión de las firmas presentadas por precandidatos
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Foto: Registraduría
Por: Andrés Carmona Ospina
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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