Definidos puestos en el tarjetón electoral de la primera vuelta presidencial

En la mañana de este miércoles, la Registraduría Nacional del Estado Civil sorteó la ubicación de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en la tarjeta electoral que recibirán los colombianos y colombianas en las elecciones de primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

En el evento, ocurrido en el Centro Ágora, en el centro de Bogotá, se hicieron presentes los candidatos presidenciales Roy Barreras, Carlos Caicedo y Sondra Macollins, con sus fórmulas vicepresidenciales, así como delegados de las otras 11 campañas.

Al término del sorteo, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, señaló que se adelantaron procesos de focus group para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con mayor facilidad con esta tarjeta, al contar, por ejemplo, con las fotografías de cada uno de los candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República.

“Se trata de una tarjeta a la que se le hicieron algunos ajustes; es muy intuitiva, con un espacio suficiente entre cada una de las opciones para evitar los votos nulos y una descripción en la parte superior muy clara en la que se señala que solo se puede marcar una sola opción. Es claro que una tarjeta electoral que tenga las fotos de los candidatos no da lugar a errores por parte de la ciudadanía al momento de votar. Sin duda, será absolutamente fácil ejercer los derechos políticos”, sostuvo Penagos.



Foto: X @Registraduria

La posición de los candidatos en la tarjeta electoral, que será de tamaño carta, quedó establecida de la siguiente manera:



Posición 1: Iván Cepeda Castro y Aída Marina Quilcué Vivas.

Posición 2: Clara Eugenia López Obregón y María Consuelo del Río Mantilla.

Posición 3: Claudia Nayibe López Hernández y Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez.

Posición 4: Raúl Santiago Botero Jaramillo y Carlos Fernando Cuevas Romero.

Posición 5: Abelardo Gabriel de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano.

Posición 6: Óscar Mauricio Lizcano Arango y Pedro Luis de la Torre Márquez.

Posición 7: Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Araque.

Posición 8: Sondra Macollins Garvin Pinto y Leonardo Karam Helo.

Posición 9: Roy Leonardo Barreras Montealegre y Martha Lucía Zamora Ávila.

Posición 10: Carlos Eduardo Caicedo Omar y Nelson Javier Alarcón Suárez.

Posición 11: Gustavo Matamoros Camacho y Mila María Paz Campaz.

Posición 12: Paloma Susana Valencia Laserna y Juan Daniel Oviedo Arango.

Posición 13: Sergio Fajardo Valderrama y Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba.

Posición 14: Luis Gilberto Murillo Urrutia y Luz María Zapata Zapata.

El registrador dejó claro que, si alguno de los candidatos renuncia antes de comenzar la impresión de las tarjetas, se dejará el espacio en blanco; de lo contrario, quedará la foto de la fórmula y será el CNE quien determine si se cuentan esos votos.