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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Paso a paso para cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales: hay fecha límite

Paso a paso para cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales: hay fecha límite

Actualizar el lugar de votación aplica para quienes cambiaron de residencia dentro o fuera del país.

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