Paso a paso para cambiar el puesto de votación para las elecciones presidenciales: hay fecha límite

El próximo 31 de marzo vence el plazo para que los ciudadanos actualicen su lugar de votación de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Este trámite debe ser realizado por quienes hayan cambiado de residencia, tanto dentro del país como en el exterior, con el fin de votar en el puesto más cercano a su vivienda.

También aplica para colombianos que regresaron de manera permanente al país o para aquellos cuya cédula fue expedida antes de 1988 y aún no hacen parte del censo electoral.

En Colombia, el proceso se puede adelantar en cualquiera de sus sedes, así como en puntos de inscripción habilitados y jornadas móviles. Para hacerlo, es necesario presentar la cédula de ciudadanía, ya sea en su versión amarilla con hologramas o en formato digital.



Pero, los colombianos en el exterior pueden realizar la inscripción de manera virtual a través de la plataforma oficial dispuesta por la Registraduría. También tienen la opción de hacerlo de forma presencial en consulados y embajadas.

Los cambios en el lugar de votación se verán reflejados una vez se consolide el censo electoral definitivo, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026.

