Elecciones 2026: votantes en el exterior tienen fecha límite para verificar su puesto de votación

A medida que se acerca una nueva jornada electoral en Colombia, millones de ciudadanos se preparan para definir el rumbo político del país. El próximo 31 de mayo de 2026, los colombianos acudirán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, lo que será un proceso clave para el futuro del país.

Pero mientras dentro del país la logística avanza con normalidad, para quienes viven fuera del territorio hay un paso esencial que no pueden dejar pasar, pues cuentan con una fecha límite para verificar su puesto de votación.



Fecha límite para verificar el puesto de votación

Los colombianos residentes en el extranjero tienen plazo hasta el 31 de marzo de 2026 para verificar su puesto de votación. Este proceso es fundamental para garantizar su participación en las elecciones presidenciales.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos pueden consultar en qué lugar están inscritos ingresando al portal oficial. En caso de encontrar inconsistencias en la información, deberán comunicarse directamente con la entidad para resolverlas a tiempo.

Votación referencia Foto: Registraduría

Además, quienes necesiten actualizar su lugar de votación pueden hacerlo de forma gratuita a través de la plataforma inscribeteonline2026.registraduria.gov.co, disponible desde dispositivos móviles, o de manera presencial en el consulado de Colombia más cercano.



Otro punto importante es que el trámite solo es necesario si el ciudadano cambió de país o ciudad de residencia después de 2022, o si nunca ha inscrito su cédula en el exterior. En cambio, quienes ya votaron en elecciones previas y no han cambiado de residencia, permanecen habilitados automáticamente.

Finalmente, es importante recordar que los colombianos en el exterior podrán ejercer su derecho al voto entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 en los consulados habilitados, presentando su cédula de ciudadanía original.