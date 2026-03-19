“No es un tema de sumas y restas”: Centro Democrático a críticas De La Espriella

En medio del creciente debate político de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, salió al paso de las críticas provenientes de sectores cercanos a la campaña de Abelardo De La Espriella y defendió la estrategia política de la colectividad y desestimando los cuestionamientos sobre alianzas con figuras tradicionales.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, Vallejo fue enfático en señalar que el enfoque de la campaña de la senadora Paloma Valencia no se centra en cálculos políticos tradicionales, sino en la construcción de soluciones para los problemas del país. “Esto no es un tema de sumas y restas. Este es un tema de cómo le vamos a resolver los problemas a los colombianos”, afirmó.



Polémica por supuesto comité político

La controversia se originó tras la circulación de una información que sugería la conformación de un comité político que acompañaría la candidatura de Paloma Valencia, en el que se incluían nombres de figuras asociadas a otros sectores políticos. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio Centro Democrático.

Vallejo aclaró que la campaña cuenta con un comité político orientador liderado por el expresidente Álvaro Uribe, pero negó la veracidad de la lista difundida. “No era cierta la conformación de ese comité que publicó un medio de comunicación. Hubo una filtración dañina que quería generar ruido”, sostuvo.

El dirigente también restó importancia al impacto de esta polémica en la opinión pública, asegurando que estos debates no conectan con las preocupaciones reales de los ciudadanos. “Esos temas no le preocupan al ciudadano colombiano. A veces esas discusiones políticas generan fatiga en la ciudadanía”, puntualizó.



Respuesta a las críticas de De la Espriella

Las reacciones no se hicieron esperar desde sectores cercanos a Abelardo de la Espriella, quienes utilizaron la información desmentida para cuestionar la supuesta cercanía de la campaña de Valencia con el llamado “santismo”. Frente a esto, Vallejo fue crítico con lo que calificó como dinámicas propias del “mundillo político”.

“Hay sectores políticos que son hipersensibles y bastante chismosos. Eso hace parte de ese corrillo que al ciudadano de a pie no le interesa”, expresó.

En contraste con la postura de la campaña de De la Espriella, que anunció que no recibirá apoyos de partidos tradicionales en primera vuelta, el Centro Democrático ha optado por una estrategia de apertura.

Publicidad

Una campaña “de puertas abiertas”

Vallejo defendió la decisión de recibir apoyos de diversas figuras políticas, incluyendo exministros y exfuncionarios de distintos gobiernos, argumentando que la campaña de Paloma Valencia busca consolidar un movimiento amplio e incluyente.

“Aquí estamos diciéndole a los colombianos que caben todos: las bases conservadoras, liberales, de Cambio Radical, del Partido de la U, incluso los petristas. Aquí hay una sola consigna: la unidad”, afirmó.

El director del partido destacó que esta apertura responde a una demanda ciudadana por mayor cohesión política en un contexto de crisis social y económica. “Los ciudadanos nos piden tres cosas: humildad para reconocer errores, grandeza para anteponer los intereses del país y unidad para sacar a Colombia adelante”, agregó.

Publicidad

Más allá de la política tradicional

Al ser consultado sobre si los apoyos de políticos tradicionales suman o restan en una campaña presidencial, Vallejo insistió en que ese enfoque resulta limitado frente a la magnitud de los desafíos que enfrenta Colombia.

“Hay un desgaste de una clase política que ha sido indiferente con algunas regiones, pero no me concentraría en eso. Lo importante es sumar la fuerza necesaria para sacar a Colombia adelante”, explicó.

En ese sentido, reiteró que el debate no debe centrarse en etiquetas o divisiones ideológicas, sino en la capacidad de ofrecer soluciones concretas a problemáticas estructurales como la pobreza, el desempleo juvenil y la inseguridad.

“Colombia tiene 16 millones de compatriotas en la pobreza, más de 2 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y cerca de 800 municipios bajo el asedio de grupos terroristas. Ese es el verdadero cálculo que hay que hacer”, subrayó.

Enfoque en las necesidades ciudadanas

Finalmente, Vallejo enfatizó que la campaña de Paloma Valencia busca conectar directamente con las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, alejándose de las disputas políticas tradicionales.

“¿Cómo le vamos a resolver el problema a esa mujer cabeza de familia que se levanta a las 3 o 4 de la mañana? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis del sistema de salud? Esa es la discusión de fondo”, concluyó.