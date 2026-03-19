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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “No es un tema de sumas y restas”: Centro Democrático a críticas De La Espriella

“No es un tema de sumas y restas”: Centro Democrático a críticas De La Espriella

El Centro Democrático defendió su estrategia política y respondió a críticas de De la Espriella; su director dijo que la campaña de Paloma Valencia prioriza soluciones y unidad sobre cálculos políticos.

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