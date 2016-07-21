En vivo
Blu Radio  / Gabriel Vallejo

Gabriel Vallejo

  • Centro Democrático
    Centro Democrático
    X: @CeDemocratico
    Política

    Encuesta y colegio electoral: nuevo mecanismo del Centro Democrático para elegir candidato

    El director del partido, Gabriel Vallejo, ya le envió la propuesta a los precandidatos para que la analicen y respondan de manera interna.

  • Gabriel Vallejo
    Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático
    Foto: Instagram Gabriel Vallejo
    Política

    Gabriel Vallejo le responde a Miguel Uribe y pide aclarar contactos con encuestadora Atlas Intel

    El director del Centro Democrático respondió al precandidato Miguel Uribe Londoño, quien denunció presuntos sesgos en la elección de la firma que definiría el mecanismo para escoger al candidato presidencial del partido.

  • Senador Iván Cepeda, Gabriel Vallejo y el expresidente Álvaro Uribe
    Senador Iván Cepeda, Gabriel Vallejo y el expresidente Álvaro Uribe
    Fotos: AFP y @GabrielJVallejo
    Política

    Gabriel Vallejo a Iván Cepeda por posible regreso de Uribe al Senado: "Que lo diga sin llorar"

    El director del Centro Democrático también entregó detalles de cuántos votos necesitaría el partido para que el expresidente pueda regresar al Congreso de la República en las próximas elecciones.

  • Subteniente de la policía muerto en medio de balacera.jpeg
    Subteniente de la policía muerto en medio de balacera en Bogotá//
    Suministrada Policía
    Bogotá

    Presunto asesino de subteniente Vallejo en Bogotá quedó libre por golpiza de policías

    Un juez declaró ilegal la captura por el asesinato del subteniente Vallejo porque un policía lo golpeó al llevarlo a una ambulancia.

  • Jineth Bedoya - Gabriel Vallejo.jpeg
    Jineth Bedoya - Gabriel Vallejo
    Fotos: AFP - Facebook GabrielJVallejo
    Política

    El caso de Jineth Bedoya le puede pasar también a un hombre: representante Gabriel Vallejo

    A Jineth Bedoya, paramilitares la secuestraron, torturaron y violaron en La Modelo hace 20 años. La periodista denunció revictimización, pue la obligaron a declarar 12 veces sobre lso hechos.

  • linero.jpeg
    Alberto Linero
    Opinión

    Me declaro machista en rehabilitación: Alberto Linero

    La afirmación se da en el marco del debate sobre la paridad de género y luego de que el representante del Centro Democrático dijera en BLU Radio que estamos pasando de la “democracia a la genitocracia”

  • Gabriel Vallejo.jpeg
    Gabriel Vallejo
    Foto: Facebook GabrielJVallejo
    Política

    Estamos pasando de meritocracia a genitocracia, se elige por los genitales: congresista Vallejo

    “Nos quieren hacer ver que el hombre y la mujer somos enemigos. Ese es el discurso y la narrativa”, afirmó el representante en Mañanas BLU.

  • 336916_BLU Radio // Gabriel Vallejo // Foto: Centro Democratico
    BLU Radio // Gabriel Vallejo // Foto: Centro Democratico
    Política

    Paridad entre hombres y mujeres en rama judicial es un 'esperpento': Gabriel Vallejo

    Las declaraciones las realizó el representante Gabriel Vallejo en medio del debate de la reforma a la justicia, en el que se discutía sobre la paridad de hombres y mujeres en la rama judicial.

  • 27241_119443-gabriel_vallejo_minambiente.gov_.co_.jpg
    119443-gabriel_vallejo_minambiente.gov_.co_.jpg
    Nación

    Exministro Vallejo, gobernador (e) de Caldas tras suspensión a Guido Echeverri

    La decisión se tomó mientras el Consejo de Estado resuelve dos demandas en contra de la elección de Echeverri.

  • 45357_129231-parque_nacional_natural_sierra_de_la_macarena_3.jpg
    129231-parque_nacional_natural_sierra_de_la_macarena_3.jpg
    Nación

    ¿Qué viene tras la suspensión de licencia para exploración en La Macarena?

    El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, explicó en El Radar de BLU Radio porqué decidió suspender la licencia de exploración en La Macarena, uno de los temas más polémicas.

