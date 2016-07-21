Blu Radio Gabriel Vallejo
Gabriel Vallejo
-
Encuesta y colegio electoral: nuevo mecanismo del Centro Democrático para elegir candidato
El director del partido, Gabriel Vallejo, ya le envió la propuesta a los precandidatos para que la analicen y respondan de manera interna.
-
Gabriel Vallejo le responde a Miguel Uribe y pide aclarar contactos con encuestadora Atlas Intel
El director del Centro Democrático respondió al precandidato Miguel Uribe Londoño, quien denunció presuntos sesgos en la elección de la firma que definiría el mecanismo para escoger al candidato presidencial del partido.
-
Gabriel Vallejo a Iván Cepeda por posible regreso de Uribe al Senado: "Que lo diga sin llorar"
El director del Centro Democrático también entregó detalles de cuántos votos necesitaría el partido para que el expresidente pueda regresar al Congreso de la República en las próximas elecciones.
-
Presunto asesino de subteniente Vallejo en Bogotá quedó libre por golpiza de policías
Un juez declaró ilegal la captura por el asesinato del subteniente Vallejo porque un policía lo golpeó al llevarlo a una ambulancia.
-
El caso de Jineth Bedoya le puede pasar también a un hombre: representante Gabriel Vallejo
A Jineth Bedoya, paramilitares la secuestraron, torturaron y violaron en La Modelo hace 20 años. La periodista denunció revictimización, pue la obligaron a declarar 12 veces sobre lso hechos.
-
Me declaro machista en rehabilitación: Alberto Linero
La afirmación se da en el marco del debate sobre la paridad de género y luego de que el representante del Centro Democrático dijera en BLU Radio que estamos pasando de la “democracia a la genitocracia”
-
Estamos pasando de meritocracia a genitocracia, se elige por los genitales: congresista Vallejo
“Nos quieren hacer ver que el hombre y la mujer somos enemigos. Ese es el discurso y la narrativa”, afirmó el representante en Mañanas BLU.
-
Paridad entre hombres y mujeres en rama judicial es un 'esperpento': Gabriel Vallejo
Las declaraciones las realizó el representante Gabriel Vallejo en medio del debate de la reforma a la justicia, en el que se discutía sobre la paridad de hombres y mujeres en la rama judicial.
-
Exministro Vallejo, gobernador (e) de Caldas tras suspensión a Guido Echeverri
La decisión se tomó mientras el Consejo de Estado resuelve dos demandas en contra de la elección de Echeverri.
-
¿Qué viene tras la suspensión de licencia para exploración en La Macarena?
El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, explicó en El Radar de BLU Radio porqué decidió suspender la licencia de exploración en La Macarena, uno de los temas más polémicas.