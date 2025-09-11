Gabriel Vallejo a Iván Cepeda por posible regreso de Uribe al Senado: "Que lo diga sin llorar"

En medio del debate político sobre el futuro del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su eventual regreso al Senado, el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, le respondió en Recap Blu al senador Iván Cepeda, quien manifestó en este mismo programa radial que se trataba de "una maniobra desesperada".

"Por fortuna tenemos a Álvaro Uribe, como él lo dice, con la espada desenvainada defendiendo la libertad de Colombia. Y bueno, seguramente habrá que preguntarle a Iván Cepeda que lo diga, pero sin llorar, cuando se refiere a que el uribismo no puede subsistir sin Uribe. Yo creo que aquí hay Uribe para rato y uribismo para mucho más rato todavía”, aseguró Vallejo en Recap Blu.



¿Cuántos votos necesitarían?

El dirigente político explicó que el partido ha recibido con entusiasmo la posibilidad de que Uribe esté en la lista cerrada del Centro Democrático en 2026, asegurando que es un “honor” para la colectividad y para el país.

“Necesitamos cerca de más de tres millones y medio de votos para que tengamos al presidente Uribe en el Senado. Además, yo tengo una cifra, Silvia, y vamos por 26 curules en el 2026. Esa es la cábala de nosotros”, añadió el director del partido político.

Expresidente Álvaro Uribe Foto: AFP

Vallejo recalcó que el objetivo de la colectividad no es solo llevar al expresidente nuevamente al Congreso, sino también reunir a los mejores líderes del país para “iniciar la recuperación de Colombia” a partir del 20 de julio de 2026. Según el director del partido, la seguridad, la salud, la corrupción y el déficit fiscal son los principales problemas que deberán enfrentarse con urgencia en el próximo periodo legislativo.

En cuanto a la situación judicial de Álvaro Uribe, Vallejo fue enfático en que su eventual aspiración depende de que pueda ejercer su derecho político sin restricciones. “El presidente Álvaro Uribe aspiraría siempre y cuando la situación judicial se lo permita. Hoy es claro y es importante decírselo al país: el presidente es inocente. La presunción de inocencia se mantiene incólume a pesar de esta sentencia condenatoria de primera instancia”, señaló, aclarando que la única inhabilidad sería una eventual prisión domiciliaria.

Sobre el reto de duplicar las 13 curules que actualmente tiene el Centro Democrático en el Senado, Vallejo insistió en que el camino será recorrer el país y reconectar con la ciudadanía.

“Se requiere mano firme para enfrentar a los violentos y a los corruptos, pero también un corazón grande para atender las necesidades sociales de Colombia”, concluyó Vallejo.