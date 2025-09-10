Álvaro Uribe podría volver al Senado: estará en lista cerrada del Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvería al escenario electoral en las elecciones legislativas de 2026. Así lo confirmó el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien anunció que el exmandatario ocupará el puesto número 25 en la lista cerrada al Senado que prepara su partido.

“Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya”, señaló Vallejo.

El dirigente explicó que la conformación de la lista contará con un comité evaluador, encargado de recomendar el orden de los aspirantes en función de criterios como formación académica, reputación, honorabilidad, representación regional e identificación con los principios del partido.

Expresidente Álvaro Uribe Foto: AFP

Según Vallejo, la inclusión del expresidente en el puesto 25 no fue una imposición de la dirección del Centro Democrático, sino una decisión del propio líder político. “Es que no es que la ha aceptado, él fue el que la propuso. Y obviamente para el partido es un honor que él esté pensando en un momento tan difícil para Colombia”, afirmó.

Vallejo añadió que la lista cerrada busca proyectar al partido como una fuerza decisiva en el Congreso: “Queremos decirle al país que el Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista que va a contribuir a la recuperación de Colombia”, expresó.

El expresidente Uribe ya ha sido senador en dos periodos: desde 1986 hasta 1994 por el Partido Liberal y nuevamente en 2014-2020, cuando encabezó la lista cerrada del Centro Democrático, logrando la mayor votación en la historia reciente del Congreso con más de 875.000 sufragios.