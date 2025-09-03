Defensa del expresidente Álvaro Uribe pide a la Corte Suprema confirmar fallo que lo dejó libre

Publicidad

La defensa del expresidente Álvaro Uribe, a través del abogado Jaime Granados, solicitó a la sala de casación penal de la Corte Suprema confirmar el fallo de tutela que cuestiona la legalidad de la orden de detención inmediata en su contra.

Esta es la boleta de encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez; el expresidente ya la firmó
El expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primer instancia a 12 años de prisión.
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:26 p. m.

El pasado 19 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá concedió una tutela al expresidente Uribe y revocó la detención domiciliaria de 12 años, en ese sentido, el abogado Jaime Granados aseguró que la Fiscalía “se limitó a plantear su posición sin hacer un verdadero ejercicio de impugnación” y recordó que la Corte Constitucional, mediante sentencia definió que la tutela es procedente en casos como este.

Granados enfatizó que “la libertad del doctor Uribe debe ser restablecida con el pronunciamiento de segunda instancia, pues no existe necesidad de que esté detenido mientras el fallo cobra firmeza”.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
Foto: Facebook Centro Democrático

Frente a los cuestionamientos de las víctimas, el jurista señaló que parten de una “premisa fáctica falsa” al afirmar que la defensa no alegó la ilegalidad de la detención inmediata en la apelación.

“La apelación no constituye un mecanismo idóneo ni eficaz para remediar violaciones a los derechos fundamentales”, reiteró Granados, al insistir en que la tutela se convierte en el recurso excepcional para salvaguardar el derecho a la libertad y al debido proceso.

Finalmente, el abogado pidió a la Corte Suprema “confirmar la decisión impugnada” y rechazar las apelaciones presentadas contra el fallo.

Una sala de tutelas conformada por 3 magistrados deberá tomar la decisión en segunda instancia esta tutela que dejó libre al expresidente Uribe.

