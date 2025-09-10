"Una maniobra desesperada", Iván Cepeda habla del posible regreso de Uribe al Senado

Este 10 de septiembre, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, anunció la intención del partido para que el expresidente Álvaro Uribe regrese al Senado de la República en 2026, ocupando el puesto número 25 en la lista cerrada que preparan para las elecciones.

“Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya. Es que no es que la ha aceptado, él fue el que la propuso. Y obviamente para el partido es un honor que él esté pensando en un momento tan difícil para Colombia”, señaló Vallejo.

Una decisión que en otros sectores políticos no ha sido tomada de la mejor manera, en especial en el Pacto Histórico en donde han asegurado que "es una maniobra para despistar su proceso", palabras que, según el senador Iván Cepeda, en diálogo con Recap de Blu Radio, "de carácter político".

Iván Cepeda - Álvaro Uribe Foto: AFP

"Maniobras de carácter político para intentar, de una parte, pues, poner a la justicia ante hechos como que él es un candidato, y reforzar de alguna manera algún algún tipo de discurso de supuesta persecución política, y por otra parte, pues, eso muestra el agotamiento de ese proyecto político que solamente puede ser si está Uribe, si no está Uribe, sencillamente no existe el resto de la lista, el resto de candidatos, parecen no tener fuerza propia, depender de una manera absolutamente pues radical de su caudillo. La realidad judicial hoy es que habrá un pronunciamiento en segunda instancia, y si ese pronunciamiento ratifica la condena inicial, Uribe puede ir a una reclusión, en este caso domiciliaria", puntualizó.

Asimismo, Cepeda dijo que "esto demuestra el agotamiento de la derecha" al intentar volver a usar la imagen de Uribe en unas elecciones y si al hacer, nuevamente, un movimiento así, será una "excusa" para entrar y salir del fuero para que no lo investiguen.

"La pregunta que uno se hace y que es obvia es, ahora vuelve, se hará elegir y después volverá a renunciar para que no lo investiguen y mantener esa especie de entrada y salida de determinadas instancias para ver cómo sigue jugando a quedar impune, esa es una pregunta que creo es totalmente válida", dijo.



¿Aumentará la polarización con un regreso de Uribe?

Según el senador: no. Para él esta es una "maniobra" de la derecha ante un inminente desgaste de su figura política, que "busca usar una idea" para cambiar la historia del juicio, que resalta la ausencia del liderazgo.

"Yo creo que cualquier posibilidad de una de una constituyente tiene que ser sobre la base de un de una hay una situación muy clara y es que hay una concertación nacional en torno a ese propósito. Entonces, creo que eso es parte de un debate, efectivamente, en el seno del Pacto Histórico, hay visiones sobre eso, pero también hay otras visiones en el entorno político que no se pueden dejar a un lado y creo que es parte de la discusión que vale la pena dar de una manera lo más seria", dijo.