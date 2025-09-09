Uribe pide que período de cárcel para militares investigados por JEP no sea superior a 5 años

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a hacer referencia a los falsos positivos y a las investigaciones que se adelantan contra los militares por las ejecuciones extrajudiciales.

Uribe asegura que las condenas contra los miembros de la fuerza pública no deberían superar los cinco años de prisión.

“Invito a los colombianos a hacer esta reflexión: No se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser posteriormente revisada y si se confirma la condena, que el periodo de cárcel por delitos cometidos hasta el 2016, no sea superior a cinco años. Lo venimos proponiendo hace tiempo”, dice Uribe.

El expresidente asegura que siempre tomó las medidas correspondientes frente a los falsos positivos y que incluso él desvinculó a 27 militares, en 2008, una vez recibió información sobre la presunta responsabilidad de estos miembros de la fuerza pública en algunos casos de ejecuciones extrajudiciales.

“Se ha atendido todo lo que me han preguntado en la Comisión de la Verdad, en una parte y en la otra, sobre todas las diligencias de nuestro gobierno para garantizar la transparencia. Pero, además, así como hubo falsos positivos, infortunadamente ha habido muchas falsas denuncias para desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas”, agregó Uribe.

Es importante recordar que la JEP está a pocos días de emitir sus primeras sanciones contra el antiguo secretariado de las Farc y contra un grupo de militares que hizo parte del Batallón La Popa, con sede en Valledupar.