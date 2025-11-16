En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Encuesta y colegio electoral: nuevo mecanismo del Centro Democrático para elegir candidato

Encuesta y colegio electoral: nuevo mecanismo del Centro Democrático para elegir candidato

El director del partido, Gabriel Vallejo, ya le envió la propuesta a los precandidatos para que la analicen y respondan de manera interna.

Publicidad

Publicidad

Publicidad