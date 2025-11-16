Encuesta y colegio electoral: nuevo mecanismo del Centro Democrático para elegir candidato

El Centro Democrático tendría un mecanismo mixto para elegir su candidato presidencial, de acuerdo a la propuesta que envió el director del partido, Gabriel Vallejo, a los cuatro precandidatos. Ya el senador Andrés Guerra no continuará con su aspiración, según lo confirmó el sábado.

Durante un foro con jóvenes donde se habló de deportes y que lideró el expresidente Álvaro Uribe en Rionegro, Vallejo se conectó de manera virtual y dio a conocer en qué consiste el nuevo método para que el uribismo tenga un candidato que se mediría en la consulta interpartidista que se realizará en el mes de marzo.

Este mecanismo está compuesto por varios ítems, primero, una encuesta con una amplia muestra nacional, un estudio digital con un gran universo para analizar, con auditoría incluida; y un colegio electoral que esté conformado por las bases del partido. Esos procesos serán reforzados con un comité independiente de garantías integrado por líderes con "altas condiciones académicas, morales y éticas" que vigilarán los procesos y así garantizar transparencia.

Propone que en un mes o máximo mes y medio se tenga el resultado. “Ojalá se pudiera hacer más corto, que pudiéramos, no sé si terminar el año, llegar a Navidad con candidato o si ellos quieren extenderlo las seis semanas también. Pero lo importante es que haya ya un mecanismo y que se empiece a implementar, que no sea una decisión para aplicar después, sino de aplicación inmediata”, explicó Vallejo.



Ante esa propuesta, el expresidente Álvaro Uribe la recibió con agrado, pero hizo una sugerencia que ya había dado: todas las respuestas se deben canalizar de manera interna y pidió evitar los debates sobre el mecanismo en los medios de comunicación.