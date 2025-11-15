Miguel Uribe Londoño dijo que extraditaría a Petro si queda presidente: "Inmediatamente"

La contienda presidencial para 2026 comienza a tomar forma dentro del Centro Democrático. En medio de un ambiente político marcado por la polarización y la inseguridad, Miguel Uribe Londoño, empresario y padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, anunció su precandidatura a la presidencia. Su decisión, afirma, nació del deber moral de continuar el legado de su hijo, cuya muerte —producto de un crimen que estremeció al país— transformó el rumbo de su vida y de su familia.

Uribe Londoño relató en entrevista que la idea de asumir la bandera política de su hijo surgió apenas días después del asesinato. “Miguel muere el lunes 11 de agosto… y resolví hacer el discurso que hice en la Catedral. Eso cambió la historia”, recordó.

Cuatro días después, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo invitó públicamente a inscribirse como precandidato del partido. La familia deliberó y concluyó que, si iban a honrar el legado de Miguel Uribe Turbay, debían hacerlo con vocación de victoria. “El más adecuado para hacer eso era yo, porque fui coequipero con Miguel y porque tenía la capacidad para hacerlo”, afirmó.



Las tres banderas: cambio de Gobierno, seguridad y economía

El precandidato aseguró que su campaña se estructura sobre tres pilares. El primero, sostiene, es recuperar el rumbo del país: “Hay que tener un Gobierno que tenga dirección y que tenga un presidente de verdad”. El segundo, y más insistente, es la seguridad, bandera que también representaba su hijo. “Hoy no hay seguridad… hay secuestros, extorsiones y control territorial. El narcotráfico es el tema más difícil y más fregado de este país”, enfatizó. Su historia personal, marcada por el secuestro y asesinato de su esposa Diana Turbay y luego por la muerte de su hijo, sostiene su compromiso: “Yo soy una víctima muy dura del narcotráfico… eso se tiene que acabar”.

El tercer eje es la economía, enfocada en aliviar el bolsillo de los colombianos: reducción de impuestos, inversión, austeridad estatal y lucha contra la corrupción.



Sobre Petro y la justicia

Consultado sobre un eventual escenario en el que recibiera el mando de Gustavo Petro, fue categórico: “Si por cualquier razón Gustavo Petro ha sido pedido en extradición… yo extradito a Petro inmediatamente”, aclarando que respetará la separación de poderes y que cualquier proceso judicial deberá seguir su curso institucional.



Pese al clima de polarización, Uribe Londoño asegura haber encontrado un fuerte apoyo en la calle: “La piel es la mejor encuesta… la gente me abraza, me apoya, me dice cosas bellas al oído”. Afirma no haber recibido agresiones en recorridos territoriales, aunque reconoce que las redes siempre generan controversia.

Sobre el mecanismo de selección del candidato del Centro Democrático, insiste en que la encuesta debe ser presencial, auditable y transparente. Propone incluso realizar tres estudios con encuestadoras internacionales confiables.

En su llamado a los ciudadanos que pronto podrían ser consultados en la encuesta interna, Uribe Londoño afirmó:

“Soy empresario, no un político profesional. Sé generar empleo, sé tomar decisiones y estoy en capacidad de hacerme moler por Colombia”. Añadió que no tiene aspiraciones más allá de 2030: “No tengo nada más que perder, sino darlo todo para que Colombia tenga seguridad y viva sin miedo”.