En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Miguel Uribe Londoño dijo que extraditaría a Petro si queda presidente: "Inmediatamente"

Miguel Uribe Londoño dijo que extraditaría a Petro si queda presidente: "Inmediatamente"

Miguel Uribe Londoño afirmó que, de llegar a la Presidencia, extraditaría “inmediatamente” a Gustavo Petro si EE. UU. lo solicita, reiterando que nadie está por encima de la ley.

Miguel Uribe Londoño, el perfil del nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático
Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad