Centro Democrático descarta encuesta para elegir candidato presidencial: así lo seleccionarán

El Centro Democrático confirmó que no realizará una encuesta interna para escoger a su candidato presidencial de cara a las elecciones de 2026. En su lugar, la colectividad anunció que definirá en las próximas semanas el o los nombres que participarán en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

Según el comunicado oficial, publicado este 13 de noviembre, el partido tomará la decisión “dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es el 6 de febrero de 2026”. La selección podrá hacerse a través de cualquiera de los mecanismos previstos en los estatutos del partido, sin precisar aún si se tratará de una convención, una designación directa o algún tipo de consulta interna no abierta al público.

Comunicado del Centro Democrático sobre candidato presidencial Foto: Centro Democrático

La determinación de no hacer encuesta interna abre un nuevo escenario político dentro del Centro Democrático. En la práctica, deja en manos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido, un papel decisivo en la escogencia del candidato o candidatos que competirán en la consulta de marzo.



Incluso, el comunicado deja entrever que el abanderado final del uribismo no necesariamente saldrá de los cinco precandidatos que hoy están en contienda:



Miguel Uribe Londoño

Paloma Valencia

María Fernanda Cabal

Paola Holguín

Andrés Guerra

Álvaro Uribe Foto: AFP

En su pronunciamiento, el Centro Democrático afirmó que seguirá concentrado en criticar lo que denomina el “neocomunismo destructor” y en presentar al país sus propuestas para lo que llaman una “reconstrucción” de Colombia. El partido ha insistido en que su campaña presidencial estará enfocada en seguridad, economía, institucionalidad y defensa de la empresa privada.