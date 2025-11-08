Gabriel Vallejo le responde a Miguel Uribe y pide aclarar contactos con encuestadora Atlas Intel

La tensión interna en el Centro Democrático sigue creciendo tras las denuncias del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño sobre la supuesta falta de transparencia en el proceso para definir al candidato del partido en 2026. Uribe Londoño aseguró que la empresa Atlas Intel, que está siendo considerada para realizar la encuesta de selección, ya habría trabajado en un estudio que favorece a la senadora María Fernanda Cabal.

Ante estas acusaciones, el director del partido, Gabriel Vallejo, le envió una carta al precandidato en la que evitó responder al tono del reclamo, pero sí formuló dos preguntas directas: si alguno de los asesores de Uribe contactó a la firma Atlas Intel tras el 17 de octubre, fecha en la que el partido solicitó formalmente una propuesta a la encuestadora y, si el precandidato tuvo conocimiento de dicha gestión.

“Por respeto a ti y a los demás precandidatos omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”, escribió Vallejo en la misiva.

Miguel Uribe Londoño, papá del senador fallecido Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: AFP

El precandidato, por su parte, sostiene que los acercamientos con la empresa fueron informados con total transparencia y que el verdadero problema radica en que Atlas Intel ya habría realizado un estudio previo en Colombia que “pone en primer lugar a la senadora María Fernanda Cabal”.

En su carta, cuestionó al director Vallejo por, según él, desviar la discusión hacia una llamada telefónica y no atender lo que calificó como “un hecho gravísimo”, que la firma supuestamente tenga vínculos con una de las campañas.

“¿Quién comete una conducta antiética? ¿La encuestadora que no reveló su conflicto de interés, los empresarios que la contrataron o quienes defienden su participación?”, escribió Uribe, quien además pidió que se revele la grabación completa de la reunión en la que, según él, se le acusó de actuar de manera antiética.

Mientras Vallejo insiste en mantener la transparencia del proceso, las cartas cruzadas revelan un ambiente cada vez más tenso dentro del uribismo, en momentos clave para la definición de su candidato presidencial.