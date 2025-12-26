¿Se siente desalineado en su trabajo? La guía para recuperar su identidad profesional

El agotamiento laboral y la sensación de no encajar en los modelos corporativos tradicionales han puesto en jaque la salud mental de los trabajadores en Colombia, impulsando un debate sobre la necesidad de liderar sin renunciar a la esencia personal.

En el mercado laboral actual, persiste una narrativa heredada: para ascender o tener autoridad, es necesario endurecer el carácter. Esta presión por cumplir con un estándar de "líder duro" ha llevado a que miles de profesionales actúen desde el miedo o la expectativa ajena, generando un fenómeno de desalineación donde el cargo choca directamente con la personalidad del individuo.

Ante esta crisis de identidad profesional, expertos en comportamiento humano señalan que la clave no está en corregir la personalidad para encajar, sino en comprender las motivaciones reales. En este contexto surge 'Esencialmente tú', una obra que cuestiona si la contundencia debe ser sinónimo de autoritarismo o si la serenidad es, como se cree erróneamente, una muestra de debilidad.

Día Mundial de la Conciencia sobre el Estrés. Foto: Unsplash

La discusión sobre la autenticidad en las oficinas ha dejado de ser un tema meramente motivacional para convertirse en un asunto de datos. Ana María Navarro, autora y especialista en el área, plantea que el liderazgo más sólido nace de actuar desde la esencia. Para sustentar esto, el análisis se apoya en herramientas como la plataforma Litsight, que utiliza el modelo DISC-LCC® para medir inteligencia emocional y competencias laborales sin sesgos subjetivos.



“Entenderte no es para cambiarte, sino para liberarte del miedo al juicio y de la necesidad de encajar”, explica Navarro. Este enfoque sugiere que el verdadero problema en las organizaciones no es el temperamento de sus integrantes, sino la falta de conciencia sobre cómo ese carácter influye en la toma de decisiones.

Al final, la tendencia apunta a un cambio de paradigma en la gestión de talento: menos juicios sobre el estilo y más comprensión sobre las capacidades reales. Lograr que un profesional se sienta alineado con su labor no solo reduce la rotación, sino que permite construir culturas empresariales más éticas y efectivas, donde la diversidad de energías sea vista como un activo y no como un obstáculo.