Cómo pedir el mediodía libre por votar en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo de 2026 millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, es decir, a los senadores y representantes a la Cámara que ocuparán sus curules durante el próximo periodo legislativo, además de las consultas interpartidistas.

De acuerdo con las autoridades electorales, un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para votar, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. La jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todos los puestos de votación del país.



El beneficio laboral por votar en las elecciones

Participar en las urnas no solo representa el ejercicio de un derecho ciudadano, también trae beneficios legales para quienes voten. La legislación colombiana establece que las personas que sufraguen tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado.

Este beneficio está contemplado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, que señala que todo ciudadano que ejerza su derecho al voto puede solicitar una media jornada de descanso en su trabajo.

El tiempo de descanso no se toma necesariamente el mismo día de las elecciones. Según la norma, debe disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la votación y siempre mediante acuerdo entre el trabajador y el empleador.



La Registraduría también ha recordado que el certificado electoral es el documento indispensable para acceder a este beneficio, pues demuestra que el ciudadano participó en la jornada democrática.



Lo que dice la norma sobre el certificado electoral

Las autoridades han aclarado que, según el artículo 2 del Decreto 2959 de 1997, el certificado electoral solo puede utilizarse una vez para cada beneficio y estos vencen cuando se realizan nuevas elecciones ordinarias.

En el caso del descanso compensatorio, hay una diferencia entre votantes y jurados de votación:



Jurados de votación: tienen derecho a un día completo de descanso dentro de los 45 días posteriores a la elección.

tienen derecho a un día completo de descanso dentro de los 45 días posteriores a la elección. Votantes: pueden solicitar medio día libre, que debe tomarse dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral.

Recomendaciones para solicitar el medio día libre

Si usted participó en las elecciones legislativas de este 8 de marzo y quiere acceder al beneficio, tenga en cuenta algunas recomendaciones clave:



El empleador no puede negarse a otorgar el descanso compensatorio remunerado si el trabajador presenta el certificado electoral.

El trabajador y la empresa deben acordar la fecha en la que se tomará el medio día libre.

El certificado electoral es el único soporte válido, por lo que debe conservarlo en buen estado.

En caso de que el empleador niegue este derecho, existen mecanismos legales:



Si se trata de una entidad pública, el trabajador puede presentar una acción de cumplimiento.

Si el trabajador pertenece al sector privado, puede interponer una queja ante el Ministerio del Trabajo o ante la oficina laboral correspondiente.

Paso a paso para solicitar el descanso compensatorio

El proceso para pedir el medio día libre es sencillo:



Guardar el certificado electoral que entregan en el puesto de votación.

que entregan en el puesto de votación. Presentar una solicitud formal al empleador, adjuntando copia del documento.

Acordar la fecha del descanso, la cual debe hacerse efectiva dentro del mes siguiente a las elecciones.

Otros beneficios por votar

Además del descanso laboral, votar en las elecciones también ofrece otros incentivos establecidos en la ley. Entre ellos se encuentran:



Preferencia en caso de empate en exámenes de ingreso a instituciones de educación superior.

Reducción del tiempo de servicio militar obligatorio, dependiendo del tipo de servicio.

Prioridad en becas educativas, subsidios de vivienda o adjudicación de predios rurales, cuando exista igualdad de condiciones.

Descuento del 10 % en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, según la Ley 815 de 2003.

en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, según la Ley 815 de 2003. Descuento del 10 % en la expedición del pasaporte durante los cuatro años siguientes a la votación (por una sola vez).

en la expedición del pasaporte durante los cuatro años siguientes a la votación (por una sola vez). Reducción del 10 % en algunos trámites como duplicados de cédula o libreta militar.

Las autoridades electorales reiteran que el voto es un derecho y también un deber ciudadano. Por eso, quienes participen en las elecciones de este 8 de marzo no solo contribuirán al fortalecimiento de la democracia, sino que también podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como el medio día de descanso remunerado en su trabajo.