Cómo pedir el mediodía libre por votar en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo 8 de marzo de 2026 millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, es decir, a los senadores y representantes a la Cámara que ocuparán sus curules durante el próximo periodo legislativo, además de las consultas interpartidistas.
De acuerdo con las autoridades electorales, un total de 41.287.084 colombianos están habilitados para votar, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. La jornada de votación se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todos los puestos de votación del país.
Participar en las urnas no solo representa el ejercicio de un derecho ciudadano, también trae beneficios legales para quienes voten. La legislación colombiana establece que las personas que sufraguen tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado.
Este beneficio está contemplado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, que señala que todo ciudadano que ejerza su derecho al voto puede solicitar una media jornada de descanso en su trabajo.
El tiempo de descanso no se toma necesariamente el mismo día de las elecciones. Según la norma, debe disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la votación y siempre mediante acuerdo entre el trabajador y el empleador.
La Registraduría también ha recordado que el certificado electoral es el documento indispensable para acceder a este beneficio, pues demuestra que el ciudadano participó en la jornada democrática.
Las autoridades han aclarado que, según el artículo 2 del Decreto 2959 de 1997, el certificado electoral solo puede utilizarse una vez para cada beneficio y estos vencen cuando se realizan nuevas elecciones ordinarias.
En el caso del descanso compensatorio, hay una diferencia entre votantes y jurados de votación:
Si usted participó en las elecciones legislativas de este 8 de marzo y quiere acceder al beneficio, tenga en cuenta algunas recomendaciones clave:
En caso de que el empleador niegue este derecho, existen mecanismos legales:
El proceso para pedir el medio día libre es sencillo:
Además del descanso laboral, votar en las elecciones también ofrece otros incentivos establecidos en la ley. Entre ellos se encuentran:
Las autoridades electorales reiteran que el voto es un derecho y también un deber ciudadano. Por eso, quienes participen en las elecciones de este 8 de marzo no solo contribuirán al fortalecimiento de la democracia, sino que también podrán acceder a beneficios establecidos por la ley, como el medio día de descanso remunerado en su trabajo.