Así debe marcar los tarjetones electorales este 8 de marzo para que el voto sea válido

El próximo 8 de marzo, los colombianos saldrán a las calles para elegir Congreso y participar en las consultas interpartidistas, por lo que encontrarán varias tarjetas electorales en las mesas de votación. Ante ello, y para evitar confusiones, la Registraduría Nacional del Estado Civil explicó cuáles son las tarjetas y la forma en que deben marcarse correctamente para que el voto sea válido.

Para la elección de Senado de la República, los jurados de votación contarán con dos tarjetas electorales: una para la circunscripción nacional, de color azul oscuro, y otra para la circunscripción especial de comunidades indígenas, de color rosado. El elector, además, deberá escoger únicamente una de las dos.

Por su parte, en el caso de la Cámara de Representantes, los votantes recibirán tres opciones: la tarjeta de circunscripción territorial, que será de color café; la de comunidades indígenas, que será de color verde; y finalmente la de comunidades afrodescendientes, que será de color gris. En este caso también se debe elegir solamente una.

Colores de los tarjetones en elecciones 2026 Registraduría Nacional

¿Cómo votar y que no le anulen el voto?

La Registraduría ha recordado cómo debe marcarse el voto para que no sea anulado durante las elecciones de 2026. Por lo tanto, debe seguir los siguientes pasos para que su voto sea válido:

Si desea votar por una lista con voto preferente, tendrá dos opciones:

Voto preferente



Opción 1: marque con una equis (X) o cualquier otro signo el logo de la agrupación política y el número del candidato de su preferencia.

Opción 2: marque directamente la casilla con el número del candidato de su preferencia.

Si desea votar solamente por la agrupación política, marque el logo.

Registraduría revela como marcar tarjetón Registraduría Nacional

Voto no preferente

Si desea votar por una lista con voto no preferente, marque con una equis (X) o cualquier otro signo el logo o cualquier espacio dentro de la casilla de la agrupación política de su preferencia.

Voto en blanco

Si decide votar en blanco, deberá marcar sobre la casilla destinada a esta opción.

La Registraduría también señala que no cualquier marca adicional anula automáticamente el voto. El voto no marcado ocurre cuando el elector no hace marcas en zonas válidas o las realiza por fuera de las áreas de marcación. Por su parte, el voto nulo aparece cuando se marca más de una zona de marcación. Además, la misma cartilla recuerda el principio de eficacia del voto, que indica que debe preferirse la interpretación que conserve la voluntad del elector cuando esta pueda identificarse.



¿Cómo votar en la consulta interpartidista?

El tarjetón para votar en la consulta interpartidista estará dividido entre las tres consultas. Por ello, para hacerlo, debe identificar sus componentes, es decir, el logo y nombre de la consulta, así como los candidatos.

Por lo tanto, debe identificar la consulta de su preferencia y luego, con una X o cualquier otro signo, marcar la casilla correspondiente al candidato de su preferencia.

Tenga presente que solo puede marcar una casilla. Si marca más de una, su voto será anulado.

Así debe marcar la consulta interpartidista Registraduría Nacional