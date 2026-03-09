Frenan a empresas de transporte por estas prácticas: así son los nuevos criterios para conductores

El Gobierno nacional ha emprendido un proceso de control sobre empresas de transporte debido a las condiciones laborales de miles de conductores del país. De hecho, por medio de la Circular Externa 20261300000087 del 2 de marzo de 2026, el Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio del Trabajo, estableció nuevos criterios que las empresas deberán acatar para brindarle condiciones dignas a los conductores de transporte público.

Los nuevos lineamientos tienen la intención de frenar prácticas que por años han sido comunes en la industria del transporte, en especial aquellas que encubren relaciones laborales bajo la contratación civil o comercial. Con esto, el Gobierno busca unificar reglas para empresas, propietarios de vehículos, operadores logísticos y cualquier otro actor que pueda obtener beneficios económicos de la conducción.



Frenan a empresas: estos son los nuevos criterios para conductores

La nueva normativa pone sobre la mesa lineamientos sobre las obligaciones laborales y contractuales al interior del sector transporte. La idea es poner fin a los vacíos legales que permitirían a las empresas evadir responsabilidades con los conductores.

La circular aplica para varios actores del sector, entre ellos:



Empresas de transporte de pasajeros en modalidades como taxi, colectivo, especial, mixto y masivo.

Empresas dedicadas al transporte de carga por carretera.

Cooperativas y organizaciones asociativas del sector transporte.

Operadores logísticos que gestionan o asignan servicios de transporte.

Propietarios o tenedores de vehículos que obtienen ingresos por esta actividad.

Nuevas obligaciones laborales para quienes se benefician de la conducción

Según revela el bufete de abogados Holland & Knight, el documento indica que cuando el conductor presta el servicio de manera personal, recibe una remuneración y está sujeto a cumplir instrucciones o control, se configura una relación laboral que debe formalizarse mediante un contrato laboral.



Entre las obligaciones que deberán garantizar las empresas se encuentran:



Pago de un salario mínimo legal mensual vigente o superior.

Reconocimiento de horas extras y recargos nocturnos.

Pago de prestaciones sociales como prima, cesantías y vacaciones.

Afiliación al sistema de salud, pensión y riesgos laborales.

Aportes a cajas de compensación familiar.

Además, las empresas deberán respetar los límites de la jornada laboral y garantizar descansos adecuados para prevenir fatiga y somnolencia al volante; por lo tanto, los conductores ya no podrán ser sometidos a jornadas extensas.

Por otro lado, también se exige implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que contemple los riesgos propios de la actividad en la conducción.



Empresas ya no podrán hacer estas prácticas

La circular adicionalmente identifica prácticas que ahora serán materia de vigilancia y posibles sanciones por parte de las autoridades.

Entre las conductas que quedan expresamente prohibidas están:



Utilizar contratos civiles o comerciales para encubrir relaciones laborales.

Trasladar todos los costos y riesgos de la operación al conductor.

Imponer jornadas de conducción que superen los límites legales.

No afiliar a los conductores al sistema de seguridad social.

Implementar de forma meramente formal los sistemas de seguridad laboral.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Transporte, además de eventuales responsabilidades civiles o penales.

Con este nuevo escenario, las autoridades recomiendan a las empresas revisar sus modelos de contratación, garantizar el pago adecuado de salarios y actualizar sus contratos laborales.