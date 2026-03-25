“Maduro traicionó la buena fe de Colombia”: el exministro Murillo habla de elecciones en Venezuela

En medio de un ambiente electoral marcado por la tensión y los hechos de seguridad, el exministro y hoy candidato Luis Gilberto Murillo se refirió a un episodio ocurrido en Buenaventura que encendió las alertas de su equipo. Según relató, una persona armada fue detectada en zonas donde tenía agenda pública.

En entrevista con Mañanas Blu, el también exembajador explicó que la situación fue controlada a tiempo. “Se había estado moviendo una persona con un arma 9 mm (…) lo capturaron con un arma ilegal”, dijo, al tiempo que aclaró que aún se investiga si el hecho estaba relacionado con su campaña.



Seguridad en campaña y ambiente electoral

Murillo aseguró que, pese al incidente, pudo continuar con la mayoría de sus actividades en Buenaventura, aunque reconoció que se canceló una caminata por razones de seguridad. “Solo cancelamos una que era muy arriesgada”, explicó.

Sobre el ambiente político, el candidato señaló que el país necesita bajar el tono de la confrontación. “Tenemos que salir de estas discusiones que no tienen ningún sentido (…) concentrarnos en soluciones”, afirmó, al insistir en su propuesta de alejarse de los extremos.

También defendió su paso por el gobierno de Gustavo Petro, asegurando que, aunque comparte parte de la agenda social, habría tomado decisiones distintas. “Hay cosas que hubiese hecho de manera distinta”, reconoció.



Foto: Tomada de X, @LuisGMurillo.

“Maduro traicionó la buena fe de Colombia”

Uno de los momentos más fuertes llegó al hablar de Venezuela y del régimen de Nicolás Maduro. Murillo fue directo al referirse al resultado de las elecciones en ese país.

“Maduro traicionó la intención de Colombia (…) eso es una traición a la buena fe”, afirmó, al defender la estrategia diplomática que lideró cuando fue canciller.

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El hoy candidato insistió en que el gobierno colombiano no reconoció a Maduro, pese a los cuestionamientos por la presencia del embajador en actos oficiales. “Nosotros no reconocimos a Maduro y eso es un hecho evidente”, sostuvo.



Relaciones internacionales y propuestas

Murillo explicó que su enfoque en política exterior se basa en construir acuerdos y mantener relaciones que no afecten a la población. Recordó que romper vínculos con Venezuela habría tenido impactos económicos importantes.

“Al país le costó eso (…) cerca de 10.000 millones de pesos que afectó fue a la gente”, aseguró, al justificar la decisión de mantener canales diplomáticos abiertos.

Finalmente, el candidato reiteró su apuesta por un gobierno de consensos. “Yo sé construir acuerdos (…) invito a tener un gobierno de tranquilidad”, concluyó, en medio de una campaña que entra en su recta decisiva.