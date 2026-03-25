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Blu Radio  / Nación  / “Maduro traicionó la buena fe de Colombia”: el exministro Murillo habla de elecciones en Venezuela

“Maduro traicionó la buena fe de Colombia”: el exministro Murillo habla de elecciones en Venezuela

El candidato presidencial Luis Gilberto Murillo habló sobre el episodio de seguridad en Buenaventura y defendió su gestión frente a Venezuela, en medio de un ambiente electoral cada vez más tenso.

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