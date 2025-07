Registrador Hernán Penagos: “No hay manera de que desde la entidad se haga algún fraude”

Este jueves se realizó el evento “Pluralismo informativo e integridad de la información en épocas electorales”. Allí estuvo presente el registrador nacional, Hernán Penagos, quien se refirió a los procesos electorales del 2025 y 2026.

“Que hoy en Colombia sean los jurados los que cuenten los votos y diligencien las actas electorales es la mejor manera de que la ciudadanía entienda que no hay manera que desde la entidad se cometa algún fraude, no la hay. Cualquier observador internacional lo puede precisar. Denle el beneficio de la duda a esta entidad, lo que está en riesgo no es la Registraduría, es el estado de derecho y la democracia en Colombia y eso tenemos que cuidarlo entre todos, si eso se degrada, el futuro del país es un futuro trágico y penoso”, dijo Penagos.

El registrador explicó también que los jurados van a contar los votos y a diligenciar las actas y que ellos no trabajan para la Registraduría. Además, señaló que habrá auditoria y que se publicarán las actas para que todo el país las pueda conocer.

Elecciones Foto: Registraduría

“El sistema electoral colombiano es un sistema íntegro, que no da lugar a equívocos o por lo menos no de la magnitud para evidenciar un fraude electoral en Colombia de grandes proporciones”, agregó Penagos.

El registrador le pidió a la ciudadanía hacer veeduría y preguntas sobre los temas electorales, pero también pidió confianza en la entidad.