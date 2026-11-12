Sigue búsqueda de menor arrastrada por arroyo en Soledad; Alcaldía construirá muro de contención

Desconocido sigue siendo el paradero de la pequeña, Zoe Soto, la niña de seis años que el pasado 4 de noviembre fue arrastrada por la corriente del arroyo El Salao, en Soledad, momentos en los que se dirigía hacia su casa junto a otra menor y un adulto mayor luego de salir temprano del colegio por amenaza de lluvia.

Ocho días completa la ardua búsqueda

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Las autoridades, solo hasta este miércoles, hallaron la motocicleta que abordaban estas personas. El vehículo estaba debajo de las placas de pavimento del arroyo en el barrio Las Moras.

Mientras un equipo interdisciplinario le sigue la pista a Zoe, la Alcaldía de Soledad empezó a tomar medidas con respecto al caudal de este afluente cada vez que llueve. A la altura de la primera etapa del barrio Las Moras, inició la construcción de muros de contención en concreto rígido, para brindar más seguridad y tranquilidad a las familias que habitan en este sector.



Al respecto habla el ingeniero José Carlos Galindo, secretario de Obras Públicas de Soledad:

“Hemos dado inicio desde hace tres semanas a labores de protección de taludes en el arroyo El Salado. Ya hemos avanzado con trabajos de limpieza en las semanas anteriores y a partir de esta semana daremos inicio a la construcción de muros de contención y posteriormente hacer unos rellenos técnicos por la parte de atrás, que nos permita proteger estos taludes”.

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Proyecto fue agradecido por los residentes del barrio

“Le damos ante todo gracias a Dios porque iniciaron ya el trabajo que durante 42 años estuvimos bregando para que se realizara. En estos dos últimos aguaceros , se desprendieron todos los árboles de ese sector. Por acá (señala en un video) se fue parte de la terraza de una casa. Entonces imagínese, eso es algo preocupante porque lo primero que uno piensa, se va a caer”, fueron las palabras de Zenith Ruda, una de las vecinas del sector.

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Todas las autoridades tanto locales como departamentales están involucradas en la búsqueda de la pequeña Zoe. Los operativos podrían extenderse hacia el Mar Caribe.