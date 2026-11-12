Asesinan a otra mujer en Soledad: ya son nueve las víctimas en los primeros 11 días de noviembre

En el barrio Villa Cecilia, del municipio de Soledad, justo en el tradicional sector conocido como la ‘Torre del Pescado’, sicarios acabaron con la vida de una mujer de 34 años identificada como Estefany Paola Barraza.

La mujer fue atacada a tiros cuando salía de una tienda del sector con su hija de 3 años agarrada de la mano.

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Testigos aseguran que dos criminales en una motocicleta se le acercaron a Estefany y, sin decir una sola palabra, le dispararon en la cabeza. La mujer cayó en plena vía y su hijo de 11 años, quien estaba a unos cuántos metros, corrió a auxiliarla. Estefany Paola fue llevada a la Clínica de la Policía, donde médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Van nueve asesinatos de mujeres en lo que va de noviembre

Con este caso, ya son nueve las mujeres asesinadas durante los primeros 11 días de noviembre en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

El asesinato de Estefany ocurrió poco después de que autoridades culminaran un consejo de seguridad con enfoque de género en donde la secretaria de la mujer del Atlántico, María Lourdes Dávila, indicó con preocupación que los asesinatos de mujeres han sobrepasado las cifras del año anterior.

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"Vemos que los homicidios han subido en un 86%. Son 66 los homicidios de las mujeres en el departamento del Atlántico. 33% tiene que ver con mujeres que están desempeñando un rol activo dentro de actividades al margen de la ley. Asimismo, también hay un porcentaje de mujeres que han sido instrumentalizadas por ser pareja o por ser las madres de miembros de dichos grupos delincuenciales", expresó Dávila.

En el consejo de seguridad se tomaron algunas medidas, como la creación de un observatorio de violencia contra la mujer, el cual estará a cargo de Medicina Legal, detalló la lideresa social Alejandra Moreno.

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"Se establecieron unos compromisos. El primero es establecer y darle cumplimiento al sexto punto de la ordenanza que dice que se debe conformar un observatorio de seguimiento a violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que cada institución está manejando una estadística distinta. Allí se definió establecer ese observatorio y como responsable que de Doma Medicina Legal para articular con las otras instituciones". dijo Moreno.

La lideresa expresó que también fue acogida su propuesta de capacitar a los funcionarios de la ruta de atención, teniendo en cuenta que recientemente llegaron nuevos funcionarios a instituciones como la Fiscalía y Medicina Legal.