Olar de calor azota al Caribe: temperaturas sobrepasan los 35°C en principales ciudades

Desesperados están nuevamente los habitantes de la región Caribe por el fuerte calor que los mantiene sudando hasta en horas de la noche y madrugada.

Esta semana en particular, después de largos días de aguaceros y tormentas eléctricas a comienzos de mes, de nuevo ha predominado el tiempo seco en el norte del país, con temperaturas superiores a los 35 grados Celsius y sensaciones térmicas por encima de los 40 grados.

Publicidad

Así lo confirma el más reciente informe del Ideam que este martes reportó 36.9° en Barranquilla, siendo este el registro de temperatura más alto que suma la capital del Atlántico en el transcurso de noviembre.

La gente, desde luego, no ha hecho sino quejarse del calor, pues ni los aires acondicionado dan a basto para mitigar las elevadas temperaturas.



Ola de calor en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Narta.

"De verdad es que el sol está en su esplendor y uno no puede ni salir un ratico a la calle, porque enseguida empieza a sudar. Y lo peor de todo es que no está haciendo ni brisa", expresó un ciudadano en la calle. "Pareciera que uno estuviese dentro de un horno", dijo.

Publicidad

Aún así Barranquilla no fue la ciudad más caliente en las últimas horas, pues el termómetro ha marcado temperaturas más intensas en las capitales de Magdalena, Cesar y La Guajira, debido a la ausencia de brisas y las pocas nubes que hacen que haya un mayor impacto de los rayos del sol. El reporte lo entrega Paola Andrea Bulla, meteoróloga del Ideam .

"Santa Marta nos ha registrado una temperatura de 35.6°C, Valledupar, 37.7°C, y Riohacha, 36.5 C°. Esas son las ciudades con temperaturas más sobresalientes de la región Caribe", indicó Bulla.

Publicidad

Hay que decir que poblaciones como Urumita, en La Guajira, y Corozal, en Sucre, superaron sus registros históricos de temperatura este mes con 37 y 36 grados Celsius respectivamente. Además, El Guamo, Bolívar; Valledupar, Soledad (Atlántico) y el mismo Urumita (en La Guajira), se mantienen en alerta naranja por posibilidad de incendios forestales.