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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "No quiero ser pesimista, pero deduzco que a mi esposa la llevaron a Venezuela": alcalde de Uribia

"No quiero ser pesimista, pero deduzco que a mi esposa la llevaron a Venezuela": alcalde de Uribia

La mujer fue interceptada por hombres armados en un gimnasio y atribuyen este secuestro al ELN, principal grupo armado que opera en la zona.

Primera dama de Uribia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

La Gobernación de La Guajira y las autoridades continúan con la búsqueda de Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia, quien fue secuestrada este miércoles por hombres armados que llegaron hasta un gimnasio de esta población.

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En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, aseguró que había recibido amenazas a través de llamadas telefónicas y señaló al ELN como principal sospechoso del secuestro.

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"Presentamos la denuncia a la Fiscalía y lo único que me asignaron fue un hombre de la UNP y un chaleco. Fue lo único. Tratamos de que entendieran la medida como familia, no solo fue a mi esposa a la que amenazaron, también a un hermano mío (...) Realmente no hubo esa respuesta positiva del Gobierno anterior y hoy estamos viendo las consecuencias", relató.

El mandatario aseguró que, ante la falta de información sobre el paradero de su esposa y las circunstancias en las que ocurrió el secuestro, contempla el peor escenario: que haya sido trasladada a Venezuela. Su preocupación se fundamenta en la cercanía de Uribia con la frontera y en la presunta presencia del ELN en territorio venezolano.

Primera dama de Uribia, Nancy Gómez.
Primera dama de Uribia, en La Guajira, Nancy Gómez.
Instagram @nancygomez9204

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"No hemos tenido noticia alguna. No sabemos de su paradero. Ejército, Gaula y Policía han intensificado las búsquedas, pero hoy no tenemos certeza de su paradero. No tenemos noticia alguna ni la ruta que emprendieron. Debo expresarles mi preocupación, es un municipio cercano a Venezuela y yo no quiero ser pesimista, pero podría deducir que a mi esposa la trasladaron a Venezuela", puntualizó.

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De acuerdo con el alcalde, los responsables movilizaron a Nancy Gómez en una camioneta Toyota, un tipo de vehículo que, según explicó, suele ser utilizado por líderes y autoridades de la región. Además, mediante las cámaras de seguridad lograron establecer que los hombres cruzaron hacia la Alta Guajira, una ruta que, de acuerdo con su preocupación, podría conducirlos hacia Venezuela.

"Uno no se prepara para estos momentos. De hecho, siento todo el temor por ella. Nunca pensé realmente que se fueran a meter con mi esposa. Ella lo que ha hecho por este municipio es servirle de manera desinteresada. Por el cariño de la gente, pensé que no se meterían con ella", añadió el mandatario.

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Ante esto, el ministro de Defensa solicitó ayuda al Gobierno de Estados Unidos para dar con los responsables de este secuestro y la amenaza de que esté en territorio venezolano. Por su parte, la Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita encontrar a Nancy Gómez.

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