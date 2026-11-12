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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Intento de robo terminó en tragedia: dos hombres habrían muerto arrollados por tractomula

Intento de robo terminó en tragedia: dos hombres habrían muerto arrollados por tractomula

Los dos buscaban parar el vehículo con machetes en mano en el Magdalena, pero este no se detuvo en ningún momento y terminó arrollándolos. Ambos murieron en el sitio.

Dos hombres habrían muerto arrollados por tractomula.jpg
dos hombres habrían muerto arrollados por tractomula //
Foto: X @horusperegrinus
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

Un intentó de robo en el departamento de Magdalena terminó en tragedia en el sector de Nueva Granada. De acuerdo con un video compartido en redes sociales, dos hombres intentaron detener una tractomula con machetes, pero esta terminó arrollándolos en el punto.

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El video del momento del accidente se viralizó en redes sociales y se ve cómo ambos se le atraviesan al vehículo el cual hace caso omiso a la amenaza y sigue derecho, quitándole la vida a ambos en este punto del Magdalena.

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Estos casos de intimidación a conductores de carga en carretera no son un caso nuevo y, en su mayoría, se han registrado en la costa Caribe como la Ruta del Sol o en zonas rurales como esta de Nueva Granada.

Por ejemplo, en 2025, de acuerdo con la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), se registró un aumento significativo en los incidentes de hurto en las vías en el país que han generado pérdidas millonarias a las empresas transportadoras y a productores.

El informe de 2025 de Recuperación de Vehículos Robados (SVR) mostró que los camiones representaron el 367 % de los vehículos más afectados por el hurto en el país en el primer semestre de ese año.

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Este nuevo video hizo un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad en las principales carreteras del país, en especial en este tipo de zonas en donde se ha vuelto habitual esta modalidad de hurto en donde detienen el vehículo, bajan el conductor y le roban todo lo que lleva.

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