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Ofrecen $300 millones por información que permita encontrar a primera dama de Uribia, La Guajira

El secretario de Gobierno expresó su preocupación por la situación del alcalde de Uribia, quien se encuentra profundamente afectado por el secuestro de su esposa.

Primera dama de Uribia, Nancy Gómez.
Primera dama de Uribia, en La Guajira, Nancy Gómez.
Instagram @nancygomez9204
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita encontrar a Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia, quien fue secuestrada durante la mañana del 11 de noviembre. Así lo confirmó Alberto Mario Cuan, secretario de Gobierno departamental, en entrevista con Recap Blu, donde entregó detalles de los operativos desplegados por la Policía y el Ejército para dar con su paradero y lograr su liberación.

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De acuerdo con el funcionario, el secuestro ocurrió aproximadamente entre las 5:45 y las 6:00 de la mañana. Una vez conocida la situación, las autoridades activaron un plan candado y desplegaron capacidades operativas por tierra y aire, con apoyo de departamentos como Magdalena y Atlántico.

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“Desde la Gobernación de La Guajira, ya por directriz del señor gobernador, establecimos una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que nos ayude a dar con el paradero”, aseguró Cuan.

También confirmó que las cámaras de seguridad permitieron identificar características de los vehículos utilizados en el recorrido de los responsables, aunque aclaró que los detalles de la investigación se mantienen bajo reserva para no afectar los operativos.

Uno de los principales temores de las autoridades es que Nancy Gómez haya sido trasladada hacia territorio venezolano, debido a la cercanía de Uribia con la frontera y a las dificultades que representa para la fuerza pública adelantar operaciones en otro país.

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“Eso es lo que tememos, porque eso es lo que transcurre normalmente en esta zona del país cuando están hurtando los vehículos, cuando llegan a hacer estos actos delictivos van y se esconden inmediatamente en el territorio venezolano”, explicó el secretario.

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Frente a los posibles responsables, señaló que el ELN tiene presencia en el departamento, pero pidió prudencia antes de atribuirle el secuestro a una organización ilegal.

"No queremos ser imprecisos en esto, queremos más bien esperar mayor información veraz con la que podamos contar”, manifestó.

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El funcionario también reveló que la primera dama contaba con un esquema de seguridad, pero que, según la información preliminar conocida por las autoridades, habría salido caminando del gimnasio donde realizaba actividad física, sin esperar el vehículo que la transportaba junto con su equipo de protección.

Finalmente, el secretario de Gobierno expresó su preocupación por la situación del alcalde de Uribia, quien se encuentra profundamente afectado por el secuestro de su esposa.

“Se nota muy devastado el alcalde”, afirmó, al tiempo que aseguró que el gobernador de La Guajira y el Gobierno nacional mantienen seguimiento permanente a las operaciones, con reportes periódicos sobre los avances de las investigaciones.

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