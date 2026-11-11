Liga Colombiana contra el Cáncer llevará jornada gratuita de salud a Sincé y Betulia, Sucre

La Liga Colombiana contra el Cáncer, La Liga Seccional Sucre y Satena realizarán este 12 y 13 de noviembre una jornada gratuita de salud comunitaria en los municipios de Sincé y Betulia, con el propósito de promover la prevención y la detección temprana de diferentes enfermedades.

Durante la actividad, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los asistentes podrán acceder sin costo a servicios de medicina general, pediatría, examen clínico de mama, citologías, pruebas para detección del virus del papiloma humano, tamizajes para cáncer de próstata, sangre oculta en heces y pruebas para identificar la bacteria Helicobacter pylori.

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“Esta semana llegamos al departamento de Sucre con una jornada médica gratuita para las comunidades de Sincé y San Juan de Betulia. El jueves 12 de noviembre estaremos en Sincé en la Institución Educativa Antonia Santos atendiendo desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Y el viernes 13 de noviembre nos trasladamos a Betulia a la ESE municipal San Juan de Betulia con atención desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía”, dijo inicialmente.

“Nuestro equipo de profesionales de la Liga Colombiana contra el Cáncer y de la Liga contra el Cáncer Seccional Sucre ofrecerá los siguientes servicios: medicina general, pediatría, atención para personas mayores, examen clínico de mama, prueba de PSA para detectar problemas de próstata, prueba de aliento para detectar la bacteria de Helicobacter pylori, citologías y pruebas de ADN para el virus del papiloma humano en mujeres, lavado de oído, prueba de sangre oculta en heces. Invitamos a toda la comunidad a acercarse con su documento de identidad”, agregó.



La Liga invitó a los habitantes de ambos municipios a llegar temprano y aprovechar estos servicios orientados a la prevención y el cuidado de la salud.