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Liga Colombiana contra el Cáncer llevará jornada gratuita de salud a Sincé y Betulia, Sucre

La Liga invitó a los habitantes de ambos municipios a llegar temprano y aprovechar estos servicios orientados a la prevención y el cuidado de la salud.

Una mujer lleva una cinta rosa, símbolo de la concientización sobre el cáncer de mama.
Una mujer lleva una cinta rosa, símbolo de la concientización sobre el cáncer de mama.
Una mujer lleva una cinta rosa, símbolo de la concientización sobre el cáncer de mama. Fotografía tomada de magnific.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

La Liga Colombiana contra el Cáncer, La Liga Seccional Sucre y Satena realizarán este 12 y 13 de noviembre una jornada gratuita de salud comunitaria en los municipios de Sincé y Betulia, con el propósito de promover la prevención y la detección temprana de diferentes enfermedades.

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Durante la actividad, que se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los asistentes podrán acceder sin costo a servicios de medicina general, pediatría, examen clínico de mama, citologías, pruebas para detección del virus del papiloma humano, tamizajes para cáncer de próstata, sangre oculta en heces y pruebas para identificar la bacteria Helicobacter pylori.

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“Esta semana llegamos al departamento de Sucre con una jornada médica gratuita para las comunidades de Sincé y San Juan de Betulia. El jueves 12 de noviembre estaremos en Sincé en la Institución Educativa Antonia Santos atendiendo desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Y el viernes 13 de noviembre nos trasladamos a Betulia a la ESE municipal San Juan de Betulia con atención desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía”, dijo inicialmente.

“Nuestro equipo de profesionales de la Liga Colombiana contra el Cáncer y de la Liga contra el Cáncer Seccional Sucre ofrecerá los siguientes servicios: medicina general, pediatría, atención para personas mayores, examen clínico de mama, prueba de PSA para detectar problemas de próstata, prueba de aliento para detectar la bacteria de Helicobacter pylori, citologías y pruebas de ADN para el virus del papiloma humano en mujeres, lavado de oído, prueba de sangre oculta en heces. Invitamos a toda la comunidad a acercarse con su documento de identidad”, agregó.

La Liga invitó a los habitantes de ambos municipios a llegar temprano y aprovechar estos servicios orientados a la prevención y el cuidado de la salud.

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