Enfermedad de chagas en Valledupar: van más de 40 casos en comunidades indígenas

Brigadas de salud y de control de plagas han tenido que desplegar las autoridades en la zona rural de Valledupar para frenar el mal de chagas que está afectando a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, donde ya se reportan 42 contagios este año.

La secretaria local de Salud, Jaide Medina Calderón, detalló que los casos están concentrados entre poblaciones Kankuama y Wiwa, de los cuales 41 se encuentran en una fase crónica, tras haber sufrido la picadura de un insecto conocido popularmente como pito.

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Solo uno de los contagios es investigado como una posible transmisión congénita, de madre a hijo, pero los demás habrían sido consecuencia de la proliferación de ese insecto, cuyos estragos pueden extenderse hasta el casco urbano de Valledupar, como lo advirtió la secretaria de salud, quién insistió en que se mantendrán los controles para erradicar estos animales.

"Estamos haciendo acciones intensificadas, sobre todo en la zona rural, donde tenemos búsqueda activa, fumigación del insecto y aparte de eso tenemos captura de pito", indicó la secretaria Medina.



"Cuando capturamos un pito, lo llevamos al Laboratorio de Salud Pública para que ellos nos digan si ese pito se encuentra o no infectado con el parásito", agregó.

Los afectados, en estos momentos, están en un tratamiento para prevenir que sufran una cardiomegalia, es decir, que su corazón aumente de tamaño y sufran otras complicaciones que deriven en su muerte.

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Las autoridades en salud recuerdan que el chagas no presenta síntomas inmediatos y que, en muchos casos, solo se detecta inclusive años después, entre 7 y 20 años tras el contagio.

El insecto que transmite la enfermedad suele desplazarse principalmente durante la noche. Pican a las personas mientras duermen y dejan su excremento en la piel, luego el parásito que desarrolla la enfermedad, es el que se encuentra en ese excremento y la persona puede introducirlo a su organismo si se rasca la zona y luego se lleva las manos a los ojos o la boca.