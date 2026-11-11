En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Primera dama de Uribia
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Premio para el barrio más buena paga en el Caribe: la estrategia de Afinia para aumentar recaudo

Premio para el barrio más buena paga en el Caribe: la estrategia de Afinia para aumentar recaudo

Afinia ofrecerá en diciembre un espectáculo con novena navideña y regalos para los niños en los sectores con mayor recaudo en el servicio de energía.

Tribuna de la energía Navideña Afinia.jpg
Gerente de Afinia, Ricardo Arango.
Afinia
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La Tribuna de la Energía Navideña es la iniciativa con la que Afinia busca llegar a los barrios de Bolívar, Córdoba y Sucre con incentivos para que sus clientes paguen por el servicio de energía, se pongan al día con sus facturas y mejoren los niveles de recaudo de la empresa.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El concurso se está realizando por territorios y en cada uno se elegirá al barrio con mayor recaudo para llevarle todo un espectáculo, el cual incluirá una novena de Navidad, con personajes de la temporada y show de luces, regalos para los niños que serán donados por los trabajadores de la compañía, y hasta un obsequio sorpresa para los asistentes, como parte del reconocimiento por el pago oportuno.

Últimas noticias

Gina Molina Mercado.png
Caribe

Ola de violencia contra mujeres deja seis asesinadas en cinco días en Barranquilla y Soledad

foto chagas.jpg
Caribe

Enfermedad de chagas en Valledupar: van más de 40 casos en comunidades indígenas

Publicidad

Ricardo Arango, gerente de Afinia, explicó que la idea es llevar este evento a Cartagena, Montería, Sincelejo, Planeta Rica (Córdoba) y Magangué (Bolívar).

"En cada una de estas ciudades, 10 barrios van a competir entre sí para lograr ser el de mejor comportamiento en el recaudo. Ese es uno de los objetivos y para ello vamos a disponer de facilidades de pago, planes de financiación y demás", detalló Arango.

Los barrios premiados son los que consigan el mayor recaudo hasta el primero de diciembre. Los espectáculos se realizarán del 16 al 22 de diciembre, durante la época de la Novena de Navidad.

Relacionados

Aire y Afinia

Energía eléctrica

Bolívar

Córdoba

Publicidad

Publicidad

Publicidad