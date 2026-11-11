Premio para el barrio más buena paga en el Caribe: la estrategia de Afinia para aumentar recaudo

La Tribuna de la Energía Navideña es la iniciativa con la que Afinia busca llegar a los barrios de Bolívar, Córdoba y Sucre con incentivos para que sus clientes paguen por el servicio de energía, se pongan al día con sus facturas y mejoren los niveles de recaudo de la empresa.

El concurso se está realizando por territorios y en cada uno se elegirá al barrio con mayor recaudo para llevarle todo un espectáculo, el cual incluirá una novena de Navidad, con personajes de la temporada y show de luces, regalos para los niños que serán donados por los trabajadores de la compañía, y hasta un obsequio sorpresa para los asistentes, como parte del reconocimiento por el pago oportuno.

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Ricardo Arango, gerente de Afinia, explicó que la idea es llevar este evento a Cartagena, Montería, Sincelejo, Planeta Rica (Córdoba) y Magangué (Bolívar).

"En cada una de estas ciudades, 10 barrios van a competir entre sí para lograr ser el de mejor comportamiento en el recaudo. Ese es uno de los objetivos y para ello vamos a disponer de facilidades de pago, planes de financiación y demás", detalló Arango.



Los barrios premiados son los que consigan el mayor recaudo hasta el primero de diciembre. Los espectáculos se realizarán del 16 al 22 de diciembre, durante la época de la Novena de Navidad.