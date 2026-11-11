En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Caracol Televisión
Primera dama de Uribia
Ataque en RCN
Aeropuerto El Dorado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Ola de violencia contra mujeres deja seis asesinadas en cinco días en Barranquilla y Soledad

Ola de violencia contra mujeres deja seis asesinadas en cinco días en Barranquilla y Soledad

La reciente víctima fue baleado por un sicario que llegó hasta su casa fingiendo comprar un anaquel de huevos.

Gina Molina Mercado.png
Gina Molina Mercado, asesinada.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

En la madrugada de este miércoles, falleció en el Camino Adelita de Char Gina Molina Mercado, de 43 años, quien fue baleada la tarde del martes por un sicario que llegó a su vivienda haciéndose pasar por un cliente interesado en comprar un anaquel de huevos.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Testigos indicaron a las autoridades que el asesino llegó como parrillero en una motocicleta, luego se acercó caminando hasta la reja del negocio, pidió los huevos y le disparó a su víctima cuando ésta se disponía a entregarselos.

Últimas noticias

foto chagas.jpg
Caribe

Enfermedad de chagas en Valledupar: van más de 40 casos en comunidades indígenas

Tribuna de la energía Navideña Afinia.jpg
Caribe

Premio para el barrio más buena paga en el Caribe: la estrategia de Afinia para aumentar recaudo

Publicidad

Este nuevo hecho de violencia terminó de encender las alarmas entre las autoridades, quienes convocaron un consejo de seguridad con enfoque de género, toda vez que en los últimos cinco días ya son seis las mujeres asesinadas y otra la que sigue herida en estado muy delicado en hechos que se han registrado entre Barranquilla y Soledad.

María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer del Atlántico, indicó que preocupan las circunstancias que están rodeando esos asesinatos.

"Dentro de los homicidios de mujeres tenemos en cuenta que el 33,3%, es decir, 22 de los casos de estas mujeres se debe a mujeres con la inmersión directa de rentas criminales, es decir, mujeres que son transportadoras, están dedicadas a las ventas de estupefacientes, entre otras. El 16,7%, lo que equivale a 11 casos, son mujeres que son víctimas de la violencia y han perdido su vida por vínculo directo con un criminal. El 10,6% se debe a la extorsión, el 6,1% es daño colateral", detalló Dávila.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Con el homicidio de Gina, ya son 72 las mujeres asesinadas en el Atlántico en lo que va del año, según cifras de Medicina Legal. De estos casos, cuatro han sido tipificados como feminicidios y del total de homicidios, 32 se han registrado en Barranquilla.

Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad