Ola de violencia contra mujeres deja seis asesinadas en cinco días en Barranquilla y Soledad

En la madrugada de este miércoles, falleció en el Camino Adelita de Char Gina Molina Mercado, de 43 años, quien fue baleada la tarde del martes por un sicario que llegó a su vivienda haciéndose pasar por un cliente interesado en comprar un anaquel de huevos.

Testigos indicaron a las autoridades que el asesino llegó como parrillero en una motocicleta, luego se acercó caminando hasta la reja del negocio, pidió los huevos y le disparó a su víctima cuando ésta se disponía a entregarselos.

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Este nuevo hecho de violencia terminó de encender las alarmas entre las autoridades, quienes convocaron un consejo de seguridad con enfoque de género, toda vez que en los últimos cinco días ya son seis las mujeres asesinadas y otra la que sigue herida en estado muy delicado en hechos que se han registrado entre Barranquilla y Soledad.

María Lourdes Dávila, secretaria de la Mujer del Atlántico, indicó que preocupan las circunstancias que están rodeando esos asesinatos.



"Dentro de los homicidios de mujeres tenemos en cuenta que el 33,3%, es decir, 22 de los casos de estas mujeres se debe a mujeres con la inmersión directa de rentas criminales, es decir, mujeres que son transportadoras, están dedicadas a las ventas de estupefacientes, entre otras. El 16,7%, lo que equivale a 11 casos, son mujeres que son víctimas de la violencia y han perdido su vida por vínculo directo con un criminal. El 10,6% se debe a la extorsión, el 6,1% es daño colateral", detalló Dávila.

Con el homicidio de Gina, ya son 72 las mujeres asesinadas en el Atlántico en lo que va del año, según cifras de Medicina Legal. De estos casos, cuatro han sido tipificados como feminicidios y del total de homicidios, 32 se han registrado en Barranquilla.