Capturan a 7 delincuentes y decomisaron 45.000 dosis de estupefacientes en Medellín

En una contundente ofensiva contra el tráfico de estupefacientes y el crimen organizado, la Policía Nacional desarrolló una serie de operaciones en Medellín que permitieron la captura de siete presuntos integrantes de estructuras delincuenciales y la incautación de más de 45.000 dosis de sustancias ilícitas.

En uno de los procedimientos, unidades de la Seccional de Investigación Criminal ejecutaron ocho diligencias de allanamiento dirigidas contra integrantes de los grupos delincuenciales 'Los Triana', 'La Terraza', 'Caicedo' y 'El Coco'.

Durante las operaciones fueron capturadas siete personas en flagrancia y se incautaron tres armas de fuego, más de 25.000 dosis de marihuana, bazuco, base de coca y tusi, así como cientos de recipientes y ampolletas de ketamina.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó que dentro de los operativos se logró el hallazgo de un laboratorio clandestino.



"En el barrio Villa Hermosa, que era utilizada para almacenar y para procesar sustancias psicoactivas como la ketamina y otras sustancias empleadas en la elaboración del tuzi. En este lugar fueron incautados 685 frascos, 650 ampolletas y 12 recipientes de ketamina", aseguró el uniformado.

Asimismo, en controles realizados en bodegas de mensajería del sector de Belén, uniformados apoyados por los caninos detectaron cuatro cajas que ocultaban 20 kilogramos de clorhidrato de cocaína, evitando su distribución en la capital de Antioquia.

Hay que mencionar que en medio de estos operativos, se capturó a Belfor Wendel Romeo, ciudadano de los Países Bajos requerido mediante notificación roja por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, pertenencia a organización criminal y lavado de activos.