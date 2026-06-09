Atacan casa de futbolista César Haydar en Suan, Atlántico, tras título de Junior en Medellín

Hasta la casa en la que residen los familiares del jugador de Nacional, Cesar Haydar, en el municipio de Suan, Atlántico, llegaron hombres para lanzar botellas este lunes festivo luego de que Junior lograra el bicampeonato del Fútbol Profesional Colombiano, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Al parecer, los responsables no estaban de acuerdo en que el central representara los colores de un equipo contrario, lo que fue materia de rechazo por parte de la Alcaldía Municipal de Suan, en cabeza de la alcaldesa Karolay Calvo.

“Desde la Alcaldía Municipal de Suan, expresamos nuestro firme rechazo ante cualquier acto de vandalismo, agresión o manifestación de intolerancia en contra de nuestro coterráneo César Haydar y su familia”, escribieron en un comunicado.

“El deporte debe ser siempre un espacio de sana convivencia, unión y respeto; las rivalidades deportivas nunca justificarán ataques u ofensas contra nadie. César es un hijo de nuestra tierra que ha construido su carrera con disciplina y dedicación, por lo cual merece el respaldo y la consideración de todos nosotros”, agregaron.



“Invitamos a toda la comunidad suanera a fomentar la tolerancia y a valorar el esfuerzo de quienes, con orgullo, llevan el nombre de nuestro municipio a donde quiera que van. ¡A César Haydar y a su familia, les enviamos un mensaje de total solidaridad y apoyo! Suan es una tierra que valora a sus hijos”, también llegaron a mencionar.

Las agresiones también fueron ampliamente rechazadas por redes sociales, mientras que las autoridades están en búsqueda de los responsables.

Recordemos que, por lo menos en Barranquilla, las celebraciones del título de Junior se vieron empañadas por múltiples contiendas. De hecho, la Policía reportó haber recibido 10.968 llamadas de la comunidad a su línea de emergencia, entre ellas 790 relacionadas con riñas y 263 por alteraciones a la tranquilidad.

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En la carrera 21, sur de la ciudad, el festejo acabó con una fuerte riña que puso a correr a decenas de personas que se habían reunido a ver el partido en pantalla gigante.

Una situación similar se registró en la avenida Murillo, donde jóvenes se enfrentaron a piedras y botellas.