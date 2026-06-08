Diego Arias sobre su salida de Nacional: "No es momento de pensar en eso"

Tras la derrota de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay vs. Junior de Barranquilla, cayeron fuertes críticas contra el técnico Diego Arias por parte de los hinchas que comenzaron a pedir su salida del cargo. Pero en rueda de prensa, el antioqueño descartó esa posibilidad.

"No es el momento para hacer evaluaciones individuales. En este momento creo que todos como institución, como club estamos tramitando lo que pasó en esta final. Ya habrá tiempo para eso (...) Entendemos el dolor del hincha, lo sentimos con respeto. Lo que tenemos en la mano es entregarnos de corazón y con el alma. Eso pasó hoy en el campo y no alcanzó para ganar", fueron las palabras del técnico tras la derrota del equipo en la gran final de la Liga BetPlay.

No es la primera vez que pasa esta situación, pues cuando el equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana vs. Millonarios también se puso en vilo su continuidad. En esa ocasión, tanto el presidente como el director deportivo salieron a defender el proyecto y aseguraron que "era el hombre ideal para liderar a Atlético Nacional".

Diego Arias en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

“Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, perdemos todos. Y yo siento un equipo que respalda el cuerpo técnico. Nosotros desde la directiva igual porque no hay que segmentarlo, entonces cuando las cosas salen mal es culpa de Diego y del cuerpo técnico. Yo soy el primer responsable cuando pasan las que no nos gusta. Pasa con el mismo compromiso que estamos hablando con todos los jugadores, que estamos trabajando para revertir esta situación”, fueron las palabras del presidente de Atlético Nacional en aquella ocasión.



Por ahora, el técnico Diego Arias seguirá al frente del equipo en medio de una ola de críticas por parte de la afición tras los resultados que obtuvo el equipo en este semestre.