Hospital La María de Medellín, bajo inspección por caso de presunto maltrato a paciente

El Hospital La María de Medellín está bajo inspección de la Seccional de Salud de Antioquia tras los hechos en los que dos enfermeros sacaron a un paciente, que quedó tirado en una acera. Los dos empleados fueron apartados de sus cargos

No para la indignación en Medellín por el caso de un paciente que fue retirado del hospital La María, adscrito a la Gobernación de Antioquia, y luego abandonado en una acera. Ahora las autoridades en materia de salud han tomado cartas en el asunto.

Según indicó el Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, le pidió explicaciones al gobernador Andres Julian Rendón sobre lo sucedido y anunció una inspección, la cual hasta ahora no ha sido notificada al ente departamental.

En diálogo con Blu Radio, la secretaria de Salud, Alma Solano, lamentó lo sucedido, se solidarizó con la familia del paciente e indicó que hechos como este no se pueden repetir, motivo por el que se está adelantando una inspección como parte de sus competencias como Seccional.



"Desde la Secretaría de Salud inmediatamente supimos del tema, activamos nuestras acciones de inspección y vigilancia para determinar qué fue lo que sucedió y garantizar la atención de este paciente. El paciente hoy está siendo atendido de manera oportuna y estamos haciéndole seguimiento al caso, y a partir de los hallazgos que tengamos de estas acciones de inspección y vigilancia, pues, tomaremos las decisiones. Decirle a todo el personal de salud del departamento de Antioquia es que no podemos perder la la humanidad con los pacientes, ellos son nuestra razón de ser", indicó.

Por su parte, Carlos Martinez, gerente del centro asistencial, aseguró que fueron separados de sus cargos los dos enfermeros que quedaron registrados en video sacando el paciente, envuelto en una sábana y al parecer incluso sin ropa interior.

"Nosotros no queremos tener acá personas en nuestra institución que no respeten los valores que tenemos en La María y por los cuales venimos trabajando tanto. Nosotros no podemos permitir que nuestra institución, con tanto reconocimiento en el departamento, con tanto reconocimiento en la ciudad, se vaya a ver enlodada por la actuación de unas personas en un hecho meramente aislado", señaló.

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Recordemos que el caso se conoció por un ciudadano, que registró el hecho en video y lamentó que momentos después de lo sucedido, el paciente estuviera tirado en una acera envuelto en prendas blancas, fuera del centro asistencial, cuando requería atención médica.

Ante lo sucedido, este hospital público a través de un comunicado admitió que hubo un trato indigno hacia el hombre y que este actuar "no representa sus valores de respeto, dignidad humana y humanización".