Entramado de contratación en Hospital La María por "empresa de papel" de exconcejal de Medellín

Exconcejal de Medellín y exgerente del Hospital regional La María, le imputan dos delitos por haber creado un supuesto entramado de contratación por más de 2.000 millones de pesos por medio de una empresa de papel.

Se trata de la empresa Vasalud IPS, cuyos registros inician en Barranquilla en el año 2014 y cuatro años más tarde, el exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Medellín, del partido Conservador, Lucas Cañas, adquirió el 50 % de sus acciones y la trasladó a la capital, donde posteriormente le cedió las acciones a su madre.

Esta empresa empezó a tener relevancia entre enero de 2018 y agosto de 2019, debido a que, mientras Cañas era concejal, Misael Alberto Cadavid Jaramillo era el gerente del hospital departamental La María y comenzaron una relación contractual como proveedor del centro hospitalario a pesar que, según reveló la Fiscalía, no cumplía con los requisitos.

El diario El Colombiano, que tuvo acceso a la más reciente audiencia que fue declarada como reservada, reveló que fueron en total, durante los dos años, 102 órdenes de compra entre Vasalud y el Hospital La María, por un valor de 2.105 millones de pesos, para la compra de medicamentos para enfermedades como el VIH y tuberculosis, equipos de laboratorio, material quirúrgico y hasta implementos de aseo.

Lo que llamó la atención a la Fiscalía fue que estas compras se hicieron sabiendo que la empresa no estaba registrada como proveedor del centro hospitalario y lo hizo meses después, porque no cumplía y no tenía permisos para proveer estos bienes y servicios, debido a que su creación se hizo para hacer actividades médicas en hospitales y clínicas.

El entramado de contratación, liderado por el expresidente del Concejo de Medellín , según la Fiscalía ,se habría dado, debido a que esta empresa no tuvo una sede física en Medellín ni página web. Los 37 laboratorios que respaldaban la operación como proveedor no eran ciertos, porque no había en algunos lotes registro Invima y, además, en medio de las más de 100 órdenes de compra que fueron firmadas por el gerente Cadavid, no se hizo un soporte de mercado, comparaciones de listas de precios, cotizaciones de otras empresas, entre otras, que llevarán a elegir a Vasalud.

Ante todo este material probatorio y algunas interceptaciones telefónicas al concejal Cañas, se logró identificar que esta empresa era de papel y, por tal motivo, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en celebración de contratos, que no fueron aceptados por los mencionados.