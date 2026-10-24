Santander avanza contra el Chagas, una enfermedad que ha puesto en alerta al departamento

Santander recibió un reconocimiento especial por los avances en la lucha contra la enfermedad de Chagas, luego de que 27 municipios fueran acreditados como libres de transmisión vectorial, en el marco del proceso de acreditación internacional que se desarrolla en Colombia durante 2026.

Santander le gana terreno a la enfermedad de Chagas: 27 municipios fueron acreditados como libres de transmisión vectorial y el departamento recibió un reconocimiento en el proceso internacional de 2026. El secretario de Salud de la región, Edwin Prada, habla sobre este logro. pic.twitter.com/qGyE030F8o — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 24, 2026

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El resultado representa un avance en las estrategias de prevención, vigilancia y control de una enfermedad transmitida principalmente por insectos conocidos como pitos, que pueden contagiar el parásito causante de la infección.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, destacó el trabajo articulado entre las administraciones municipales y los equipos de salud para fortalecer las acciones preventivas y promover el reconocimiento de los factores de riesgo entre las comunidades.



Según el funcionario, el apoyo de alcaldes, gerentes de hospitales, médicos, enfermeras y secretarios municipales de Salud ha sido fundamental para desarrollar actividades de sensibilización y prevención dirigidas a la población.

Las cifras permiten dimensionar el reto que ha enfrentado el departamento. En 2018, Santander reportó 184 casos de Chagas y 48 de sus 87 municipios tenían antecedentes de transmisión de la enfermedad. Un año después, en 2019, la Gobernación señaló que el insecto transmisor estaba presente en 66 municipios.

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El panorama también evidenció riesgos importantes en años posteriores. En 2022, Macaravita registró la mayor incidencia de Chagas agudo por cada 100.000 habitantes en riesgo entre los municipios del país, mientras que Simacota también figuró entre los municipios con alta incidencia, según los antecedentes epidemiológicos citados.

Entre 2023 y 2025, los casos de Chagas aumentaron un 22 %, al pasar de 163 a 199.

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Estos datos muestran la dimensión territorial del problema que las autoridades sanitarias han buscado controlar mediante acciones de vigilancia, prevención y atención.

La acreditación de los 27 municipios reconoce los avances frente a la transmisión vectorial, es decir, aquella que ocurre por medio del insecto transmisor. No significa que Santander haya erradicado por completo la enfermedad ni que no existan personas infectadas, pues el parásito también puede transmitirse por otras vías.

En este proceso participan organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, que acompañan las estrategias para interrumpir la transmisión.

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El desafío para Santander será mantener la vigilancia epidemiológica, sostener las medidas de prevención y evitar que se restablezca la transmisión en los municipios que han alcanzado esta condición.