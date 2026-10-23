Más de 1.000 familias rurales de Barrancabermeja se preparan para afrontar la sequía

La falta de agua en la zona rural de Barrancabermeja llevó a las autoridades distritales a poner en marcha medidas para aumentar la capacidad de almacenamiento en las viviendas y garantizar el suministro del líquido a las comunidades más afectadas. La estrategia contempla beneficiar a más de 1.000 familias con tanques de diferentes capacidades y materiales para adecuar los lugares donde serán instalados.

La intervención se adelanta ante las condiciones de sequía asociadas al fenómeno de El Niño y busca reducir las dificultades que enfrentan los habitantes de varias veredas para acceder al agua potable.

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, se distribuyeron tanques de 250, 500, 2.000 y 6.000 litros, además de cemento, ladrillos y parrillas para facilitar su instalación. También se organizaron rutas periódicas de abastecimiento con apoyo de la Defensa Civil Colombiana, Aquafortuna y el Cuerpo de Bomberos.

La operación contempla transportar semanalmente 50.000 litros de agua para abastecer los puntos priorizados, según las necesidades identificadas en las comunidades rurales.



La atención comprende el corregimiento Meseta de San Rafael, específicamente las veredas Yacaranda, La Unión, El Guarumo y Las Palmas. En Patio Bonito, la Administración anunció que entregará en las próximas semanas otros 40 tanques de 250 litros y 12 de 500 litros.

Las acciones también incluyen el corregimiento Ciénaga del Opón, donde se realizaron visitas para establecer las necesidades de almacenamiento y definir las medidas de atención.

Publicidad

“Vinimos a cada una de las veredas y realizamos un diagnóstico previo, una visita ocular y encontramos unas falencias. Hoy estamos mitigando ese riesgo. Vamos a garantizar el preciado líquido para el consumo de estudiantes y comunidad”, explicó Didier González, director de Gestión del Riesgo de Desastres.

La estrategia tiene un componente especial para las instituciones educativas de las zonas intervenidas. Según la Administración distrital, al menos 200 niños de sedes rurales de Ciénaga del Opón se benefician de estas acciones, que buscan facilitar el acceso al agua necesaria para la preparación de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y para las actividades básicas de higiene.

Publicidad

Karen Rojas, docente de la sede educativa Caño Guarumo, destacó la importancia de contar con el recurso para atender a los estudiantes.

“Lo estábamos esperando hace bastante tiempo, los estudiantes están muy felices y nosotras como docentes también al ver que tienen la oportunidad de tener agüita para acceder al PAE y poder lavarse sus manitos”, manifestó.

De manera complementaria, Barrancabermeja adelanta la campaña Échele Agua al Campo, con la que busca reunir 200.000 litros de agua potable empacada, sellada y con registro sanitario para el consumo de las familias rurales afectadas.

Publicidad

Las medidas se desarrollan en el marco del Decreto 475 de 2026, mediante el cual la Alcaldía declaró la calamidad pública en el distrito por la severa sequía y las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Con la entrega de tanques, las rutas de abastecimiento y la recolección de agua potable, la Administración busca atender las necesidades inmediatas de las comunidades mientras persistan las condiciones que dificultan el acceso al líquido.